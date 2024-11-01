edición general
3 meneos
28 clics

Irene Montero reivindica una sociedad "libre de fascismo" tras ser increpada al llegar a la UGR: "Son cuatro"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha sido increpada este viernes

| etiquetas: podemos , granada , irene montero
2 1 3 K 2 actualidad
11 comentarios
2 1 3 K 2 actualidad
Comentarios destacados:    
Fedorito #3 Fedorito
Y machistas Irene, que parece que estas perdiendo reflejos.
1 K 24
rutas #4 rutas
#3 El término "fascistas" ya engloba toda la mierda: racistas, xenófobos, machistas, homófobos...
5 K 65
#5 dclunedo
Pues para ser solo cuatro está todo el puto día dándonos la tabarra con ellos :wall:
1 K 16
#10 lameth
#5 Es parte de nuestra sociedad.
¿Tienes miedo a los okupas? ¿No? Pues a la extrema derecha? y así...
Desahucios, violencia sexual, policial, pobreza....
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
su bolsa señora
2 K 14
Pertinax #7 Pertinax *
Nuestras abuelas ya ganaron al fascismo durante muchos años

Hubieron, y hay, abuelas fascistas como para una boda fascista, flipada de la vida.
1 K 2
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
acertijo: con familia numerosa (más de 2 churumbeles), viviendo en un casoplón, viviendo casi toda su vida del dinero público y llevando a sus churumbeles a un colegio privado... quién es: la ponente o quienes estaban increpándola? SOLUCIÓN DEL ACERTIJO: ambos
9 K -36
Estoeslaostia #6 Estoeslaostia
#2 efectivamente. Todo eso que afirmas es de ser maka persona.
Como ese grupo de comunistas que pasaron semanas increpando en la puerta de la casa de Aznar...o Rajoy...o de Gonzales, custodiados por guardias civiles.
Exactamente igual.
0 K 8
#9 lameth
#2 Nada de lo que has dicho es cierto.
1 K 21
#11 luckyy
#2 cuánta basura junta sientas por esa mente. Solo puede ser un estercolero
0 K 11

menéame