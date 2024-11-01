·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4504
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
5930
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
5301
clics
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
4878
clics
Pedro Rollán Presidente del Senado (PP) haciendo el Ridículo
4710
clics
El PP se desespera tras la fallida intervención de Feijóo con Sánchez: “Nos hemos equivocado y nos ha hecho daño”
más votadas
466
La 2 (5,6%) adelanta a laSexta (5,5%) y Cuatro (5,2%) en la franja de la tarde
465
Representantes de los médicos del SAS: "No hay palabras para expresar la desolación de nuestro colectivo ante el hundimiento de la medicina pública"
633
Otra mujer denuncia que las imágenes y el informe tras una mamografía en Sevilla han cambiado: ya no hay marcas y su documento no está firmado por ningún médico
543
La presidenta de AMAMA señala el momento en el que empezó a haber problemas con los cribados en Andalucía: "A lo mejor habría que investigar por ese lado"
305
Trump anuncia que habrá operaciones terrestres en Venezuela
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
28
clics
Irene Montero reivindica una sociedad "libre de fascismo" tras ser increpada al llegar a la UGR: "Son cuatro"
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha sido increpada este viernes
|
etiquetas
:
podemos
,
granada
,
irene montero
2
1
3
K
2
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
3
K
2
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Fedorito
Y machistas Irene, que parece que estas perdiendo reflejos.
1
K
24
#4
rutas
#3
El término "fascistas" ya engloba toda la mierda: racistas, xenófobos, machistas, homófobos...
5
K
65
#8
Meneador_Compulsivo
"Los escraches son jarabe democrático que aplican los de abajo a los de arrriba, son la expresión de la democracia cuando se hace digna de los de abajo" - Pablo Iglesias 2013 -
0
K
18
#5
dclunedo
Pues para ser solo cuatro está todo el puto día dándonos la tabarra con ellos
1
K
16
#10
lameth
#5
Es parte de nuestra sociedad.
¿Tienes miedo a los okupas? ¿No? Pues a la extrema derecha? y así...
Desahucios, violencia sexual, policial, pobreza....
0
K
10
#1
CharlesBrowson
su bolsa señora
2
K
14
#7
Pertinax
*
Nuestras abuelas ya ganaron al fascismo durante muchos años
Hubieron, y hay, abuelas fascistas como para una boda fascista, flipada de la vida.
1
K
2
#2
YSiguesLeyendo
acertijo: con familia numerosa (más de 2 churumbeles), viviendo en un casoplón, viviendo casi toda su vida del dinero público y llevando a sus churumbeles a un colegio privado... quién es: la ponente o quienes estaban increpándola? SOLUCIÓN DEL ACERTIJO: ambos
9
K
-36
#6
Estoeslaostia
#2
efectivamente. Todo eso que afirmas es de ser maka persona.
Como ese grupo de comunistas que pasaron semanas increpando en la puerta de la casa de Aznar...o Rajoy...o de Gonzales, custodiados por guardias civiles.
Exactamente igual.
0
K
8
#9
lameth
#2
Nada de lo que has dicho es cierto.
1
K
21
#11
luckyy
#2
cuánta basura junta sientas por esa mente. Solo puede ser un estercolero
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Tienes miedo a los okupas? ¿No? Pues a la extrema derecha? y así...
Desahucios, violencia sexual, policial, pobreza....
Hubieron, y hay, abuelas fascistas como para una boda fascista, flipada de la vida.
Como ese grupo de comunistas que pasaron semanas increpando en la puerta de la casa de Aznar...o Rajoy...o de Gonzales, custodiados por guardias civiles.
Exactamente igual.