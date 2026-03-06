Los iraníes ejecutaron al general de la Guardia Revolucionaria Qaani como espía del Mossad [eng]

Medios árabes informaron el viernes de que las fuerzas iraníes ejecutaron al general Esmail Qaani de la Guardia Revolucionaria, acusándolo de ser un agente del Mosad israelí. Según The National, que cita fuentes no confirmadas, Qaani, de la Fuerza Quds, fue acusado de espionaje y posteriormente ejecutado.
También podría ser una purga para quitarse a un rival fuerte. Era abiertamente anti-trump, con sanciones personales de USA, Canada y la UE. Y ha estado ayudando a peña como Hezbullah.
"But now that Iran is at war with the US and Israel, his fate is, once again, the subject of intense speculation, with unverified claims circulating online that the Islamic Revolutionary
