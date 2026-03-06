edición general
Los iraníes ejecutaron al general de la Guardia Revolucionaria Qaani como espía del Mossad [eng]

Medios árabes informaron el viernes de que las fuerzas iraníes ejecutaron al general Esmail Qaani de la Guardia Revolucionaria, acusándolo de ser un agente del Mosad israelí. Según The National, que cita fuentes no confirmadas, Qaani, de la Fuerza Quds, fue acusado de espionaje y posteriormente ejecutado.

Findeton #3 Findeton
Y lo mismo los espías son los que le ejecutaron.
#4 pozz
#3 Con la situacion tan trambolika que hay, la de cosas que se han visto en estos ultimos años, que no te extrañe que se hayan cargado a un fiel sirviente de los ayatolas los propios espias del mossad.
kumo #6 kumo *
Ya le acusaron de espionaje en 2024 y también le dieron por muerto en 2025, así como para fiarse de según qué fuentes.

También podría ser una purga para quitarse a un rival fuerte. Era abiertamente anti-trump, con sanciones personales de USA, Canada y la UE. Y ha estado ayudando a peña como Hezbullah.

"But now that Iran is at war with the US and Israel, his fate is, once again, the subject of intense speculation, with unverified claims circulating online that the Islamic Revolutionary

…   » ver todo el comentario
#5 j-light
"Medios árabes"...no sé Rick...quien sabe. Y si es así, es decir, que era espía y lo han fusilado, pues explicaría muchas cosas sobre lo que sabe Israel sobre Irán.
Dene #2 Dene
no tengo la mas minima duda que los yankis o sionazis haría lo mismito si detectan a un infiltrado extranjero en su ejercito
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pufff, humo de guerra.
wata #7 wata
Lo leí hace varios días en X. Decían que siempre estaba al lado de gente que moría pero que él siempre se libraba porque se iba antes de tiempo.
