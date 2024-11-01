Irán vende como un éxito la tregua de dos semanas: "No es el fin de la guerra. Ormuz es la gran palanca"

Irán no ha esperado a que se enfríen los escombros para escribir el titular: victoria. El alto el fuego “bilateral” de dos semanas pactado con Estados Unidos, mediado por Pakistán, se presenta en Teherán como una concesión de Washington, no como un gesto de debilidad iraní. Y la arquitectura del acuerdo explica por qué. Trump suspende “bombardeos y ataques” a cambio de que Ormuz se reabra con “paso seguro”; Irán acepta, pero subraya que no es el fin de la guerra y que el conflicto solo terminará cuando Washington acepte sus condiciones.
