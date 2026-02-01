Irán toma represalias contra la UE al designar a los ejércitos europeos como terroristas (inglés)

En una sesión parlamentaria celebrada el domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que, de conformidad con el artículo 7 de la ley iraní sobre medidas recíprocas contra la designación del IRGC como organización terrorista, las fuerzas armadas de los países europeos se consideran grupos terroristas, y añadió que las consecuencias de esta medida recaerían sobre la Unión Europea. Añadió que las corrientes que apoyan el sionismo buscan principalmente crear un ambiente mediático para intimidar al pueblo iraní.