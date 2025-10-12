edición general
Irán suspende el acuerdo de cooperación con OIEA por el retorno de las sanciones de ONU

Irán anunció la suspensión del acuerdo de cooperación con la agencia nuclear de la ONU, firmado a principios de agosto en El Cairo, en respuesta al restablecimiento de las sanciones internacionales en su contra hace dos semanas.

bueno que el ayatola se ate bien el turbante y se atenga a las consecuencias , debe ser que ya las sopeso.
#1 Atusateelpelo
¿Volvera Israel a la carga contra Iran ahora que no puede, en teoria, seguir guerreando en Gaza?
#2 XtrMnIO
#1 Lo dudo, ya que Irán sí se defiende, acuérdate cómo fue llorando al gringo para que le ayudase.

Los sionistas sólo atacan si saben que no pueden defenderse, y si son civiles, mejor.
#5 alcama
#1 ¿Seguirá armando Irán a Hamás, ahora que , en teoría,deben ser desarmados?
#5 Kmisetas
Vaya sorpresa: Irán se enfada porque le ponen sanciones… por hacer exactamente lo que prometió que no haría.
La izquierda mundial, por supuesto, lo justificará con su clásico “Occidente es el malo”, mientras ignora que el régimen lleva 45 años ejecutando disidentes, censurando mujeres y financiando terroristas.
Pero eh, seguro que la culpa es del capitalismo, del imperialismo o de algún tuit de Elon Musk.
#6 StuartMcNight
#5 ¿Como? ¿Que están haciendo que? ¿Pero no nos habíais contado que la operación militar especial de Donal Trump y sus aliados sionazis había sido el mayor éxito militar y logístico de la historia? ¿Que se había llevado a Irán a la edad de piedra nuclear llevando su programa atrás 16 siglos? ¿Que el Ayatolá ya no mandaba porque estaba en un búnker cercano al núcleo de la tierra de lo asustado que estaba?

¿Que ha pasado? ¿Nos mentisteis? NO ME LO PUEDOH KREEER!!! EMOSIDO ENGAÑAOS!!!
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 Pero que tontería estás diciendo confundiendo el programa nuclear civil de Irán con el militar.

El programa nuclear civil sigue para adelante, con la instalación de otra central nuclear y otro reactor de investigación con el respaldo de la OIEA y de todos los países.
Las instalaciones civiles no están en las sanciones.

Lo que si se le ha parado es el programa de enriquecimiento militar y las instalaciones militares
#7 StuartMcNight
#5 PD:

mientras ignora que el régimen lleva 45 años ejecutando disidentes, censurando mujeres y financiando terroristas.

Ojalá las sanciones fueran por eso. Pero claro. Entonces caerían las caretas de porque no sancionamos a otros países de la zona. Incluido al genocidio “más moral del mundo”.
