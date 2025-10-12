Irán suspende el acuerdo de cooperación con OIEA por el retorno de las sanciones de ONU

Irán anunció la suspensión del acuerdo de cooperación con la agencia nuclear de la ONU, firmado a principios de agosto en El Cairo, en respuesta al restablecimiento de las sanciones internacionales en su contra hace dos semanas.
| etiquetas: iran , oiea , acuerdo
Los sionistas sólo atacan si saben que no pueden defenderse, y si son civiles, mejor.
www.meneame.net/story/lineas-frente-andrea-zhok
La izquierda mundial, por supuesto, lo justificará con su clásico “Occidente es el malo”, mientras ignora que el régimen lleva 45 años ejecutando disidentes, censurando mujeres y financiando terroristas.
Pero eh, seguro que la culpa es del capitalismo, del imperialismo o de algún tuit de Elon Musk.
¿Que ha pasado? ¿Nos mentisteis? NO ME LO PUEDOH KREEER!!! EMOSIDO ENGAÑAOS!!!
El programa nuclear civil sigue para adelante, con la instalación de otra central nuclear y otro reactor de investigación con el respaldo de la OIEA y de todos los países.
Las instalaciones civiles no están en las sanciones.
Lo que si se le ha parado es el programa de enriquecimiento militar y las instalaciones militares
mientras ignora que el régimen lleva 45 años ejecutando disidentes, censurando mujeres y financiando terroristas.
Ojalá las sanciones fueran por eso. Pero claro. Entonces caerían las caretas de porque no sancionamos a otros países de la zona. Incluido al genocidio “más moral del mundo”.