Las líneas del frente,Andrea Zhok

No sé cuánta cobertura mediática ha recibido este asunto, pero Israel y Estados Unidos claramente están preparando un nuevo ataque contra Irán. El traslado masivo de aviones estadounidenses de reabastecimiento a bases cercanas a territorio iraní, el despliegue del 38% de todos los sistemas antimisiles estadounidenses (THAAD) para cubrir territorio israelí y el ultimátum –que se supone inaceptable– que la administración estadounidense ha dado al gobierno iraní, exigiendo no solo el cese de todas las actividades de enriquecimiento de uranio....