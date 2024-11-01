edición general
Irán no pide ni “cese al fuego” ni “negociaciones” con Estados Unidos, aseguró el canciller

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbás Araqchi, dijo el jueves a NBC News que la república islámica no pide un cese al fuego ni negociaciones con Estados Unidos: "No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos (...) Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones",

Apotropeo #1 Apotropeo
Llevan razón. Desde su punto de vista, no hay ninguna garantía en negociar con los sionistas y sus lacayos
#2 Poligrafo
#1 Tal cual
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#1 De hecho hay un vídeo en el que dicen que los están esperando.
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#1 Es una estrategia digna de un gilipollas como Trumpeto y su corte de mermados. Se creen listísimos atacando mientras negocian para ganar el factor sorpresa, la estrategia de un niño de primaria. Esto lo pueden hacer un par de veces, a la siguiente no va a querer negociar nadie porque ya se sabe lo que les espera. Ni Irán ni nadie, han perdido cualquier tipo de crédito internacional. Han quedado como unas ratas de las que no no puede fiarse. Y con razón.
#5 Eukherio
#4 Ya habían reventado a unos negociadores de Irán los israelíes la otra vez. Creo recordar que había algo así. De poco vale jugar así cuando ya te ven las intenciones.
tul #6 tul
#1 ni del suyo ni del de nadie, ademas intentaron asesinar a los negociadores.
ElBeaver #7 ElBeaver
#1 Pues yo creo en la paz. Deberían negociar la paz; negarse es provocar a EE. UU. y esto causará más muertes. Pero bueno, para muchos meneantes será hasta el último iraní.
#9 Dav3n
#7 Negociar? Pero a ti te queda algo de vergüenza, bot?

Dos veces han negociado, las dos veces los han traicionado e intentado asesinar a toda la cúpula, la segunda con éxito.

No tenéis vergüenza, lamebotas yankees.
Apotropeo #10 Apotropeo
#7 por supuesto que se debe negociar pero con un ente superior. Hasta hace poco ese papel lo cubría la ONU pero, gracias a Trump, ahora tampoco estoy seguro.
ElBeaver #11 ElBeaver
#10 Es necesario negociar con el agresor para que cese su hostilidad; reconocer que la guerra ya está perdida sería un buen comienzo. Las vidas de los iraníes están en peligro.
ElBeaver #8 ElBeaver *
Hasta el último iraní.
