Irán no pide ni “cese al fuego” ni “negociaciones” con Estados Unidos, aseguró el canciller

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbás Araqchi, dijo el jueves a NBC News que la república islámica no pide un cese al fuego ni negociaciones con Estados Unidos: "No estamos pidiendo un cese al fuego. No vemos ninguna razón por la que debamos negociar con Estados Unidos (...) Hemos negociado con ellos dos veces y en ambas ocasiones nos atacaron en medio de las negociaciones",