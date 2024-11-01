Irán golpea el aeropuerto Ben Gurion con drones de última generación Arash-2 y destruye aeronaves militares [eng]

Irán ha reivindicado ataques exitosos utilizando el dron Arash 2 (con un alcance de 2,000 km y baja firma de radar) contra infraestructura del aeropuerto. Se han reportado impactos en depósitos estratégicos de combustible para aeronaves militares y daños en al menos tres aviones militares estacionados. Aunque Israel ha activado un despliegue de defensa sin precedentes, los ataques han logrado penetrar en áreas logísticas del recinto aeroportuario. El aeropuerto opera bajo una suspensión de vuelos comerciales y restricciones de seguridad extrema