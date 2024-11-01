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Irán golpea el aeropuerto Ben Gurion con drones de última generación Arash-2 y destruye aeronaves militares [eng]

Irán golpea el aeropuerto Ben Gurion con drones de última generación Arash-2 y destruye aeronaves militares [eng]

Irán ha reivindicado ataques exitosos utilizando el dron Arash 2 (con un alcance de 2,000 km y baja firma de radar) contra infraestructura del aeropuerto. Se han reportado impactos en depósitos estratégicos de combustible para aeronaves militares y daños en al menos tres aviones militares estacionados. Aunque Israel ha activado un despliegue de defensa sin precedentes, los ataques han logrado penetrar en áreas logísticas del recinto aeroportuario. El aeropuerto opera bajo una suspensión de vuelos comerciales y restricciones de seguridad extrema

| etiquetas: geoestrategia , guerra , militar , información , ataques
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4 comentarios
14 3 1 K 293 actualidad
sotillo #1 sotillo
Esto no va a sentar nada bien a los genocidas
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Asimismov #2 Asimismov *
Con el voto negativo de pozzi se valida la autenticidad de la noticia.
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Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca *
Debe de ser muy jodido creerse invulnerables y elegidos por Dios mientras masacran civiles palestinos y que de repente les empiecen a caer bombazos del cielo.
Es mucho esperar que alguno con una pizca de empatía e inteligencia reflexione sobre lo que hacen a los palestinos.
Unos decían que esto de Irán era la mayor bendición que les podía ocurrir. A disfrutarlo.
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Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Se estan acabando los interceptores y esto va a hacer pupita a Israel...
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menéame