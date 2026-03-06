Irán destruye un radar estadounidense clave en Jordania (Eng)

Imágenes satelitales analizadas por medios internacionales indican que un radar del sistema antimisiles estadounidense THAAD fue alcanzado en Jordania durante los primeros días del conflicto. El radar estaba en la base aérea Muwaffaq Salti (Azraq) y era un AN/TPY-2, considerado “los ojos” del sistema THAAD para detectar misiles balísticos. Ese radar puede costar cerca de 500 millones de dólares y es esencial para detectar y seguir misiles enemigos a larga distancia.