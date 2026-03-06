edición general
18 meneos
68 clics

Irán destruye un radar estadounidense clave en Jordania (Eng)

Imágenes satelitales analizadas por medios internacionales indican que un radar del sistema antimisiles estadounidense THAAD fue alcanzado en Jordania durante los primeros días del conflicto. El radar estaba en la base aérea Muwaffaq Salti (Azraq) y era un AN/TPY-2, considerado “los ojos” del sistema THAAD para detectar misiles balísticos. Ese radar puede costar cerca de 500 millones de dólares y es esencial para detectar y seguir misiles enemigos a larga distancia.

| etiquetas: irán , eeuu , jordania , thaad , misil
15 3 1 K 334 actualidad
9 comentarios
15 3 1 K 334 actualidad
Aiden_85 #1 Aiden_85
Pregunta tonta, ¿Todas estas cosas que se rompen, a quien le toca pagar luego la reparación? Porque 500.000.000$ por un aparato, pueden usarse muy bien para otras cosas.
4 K 55
#2 mcfgdbbn3 *
Para los disléxicos, este radar ha pasado a ser "hipoactivo". :-P

#1: Me imagino que el segundo sea más barato porque lo más caro es diseñarlo, pero sí, es un dinero que si gastásemos en medicina nos iría mucho mejor.
0 K 12
Herumel #5 Herumel
#2 Como veis en USA pagan por no tener medicina.
1 K 24
#3 rafeame
#1 se paga precisamente dejando de usar el dinero para esas otras cosas
0 K 7
Deviance #6 Deviance
#1 A los que nos suben el precio de todo.
1 K 30
capitan__nemo #7 capitan__nemo *
#1 Si los pagan del presupuesto de defensa usa, imprimen billetes, bajan los tipos de interes, los bancos privados crean dinero >> sube la inflacion y lo pagamos todos los paises que tenemos que tener dolares para comprar el petroleo que lo venden en dolares (iran no lo vendia en dolares y mira lo que les está pasando)
2 K 33
eltxoa #8 eltxoa
#1 a los europeos :troll:
0 K 9
reithor #4 reithor
Vaya estrategas tienen los yankees. Hasta George Lucas, cineasta, en el retorno del Jedi defendia mejor la base de la luna de Endor.
1 K 31
Supercinexin #9 Supercinexin
Parece ser que la follada de culo que les están pegando a los americanos es ya histórica. Mucho asesinar civiles en masa y bombardear escuelas, pero sus milicos las hostias se las están llevando como panes. A mucho ejperto militar del Menéame que se burlaba de los ruskis con las HIMARS O'clock se le van a indigestar los Cheetos éstos días, jajajaja y yo que me alegro. Que se jodan.
0 K 20

menéame