Irán asegura que no negociará con Estados Unidos

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijaní, ha afirmado en la madrugada de este lunes que su país no negociará con Estados Unidos, después de que Israel lanzara una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, según han informado sus Fuerzas Armadas en su canal de Telegram. Los bombardeos han causado al menos 20 muertos en la capital. El ejército israelí, por su parte, ha informado del lanzamiento de misiles contra su territorio por parte de Irán. La milicia libanesa Hezbolá se ha sumado a la batall
| etiquetas: irán , trump
Evidentemente no hay que negociar sino tirarles todo lo que tengan para que se les quiten las ganas.
Que ojo, cómo estarán las cosas para que EEUU esté hablando de negociar
Lo mejor de todo es que cada misil que envíen a oriente medio es un misil menos en Ucrania, así que están haciendo un gran favor a Rusia.
Quedan pocos pero todavía hay gente que se sacrifica por su causa, nos parezca bien o mal.
Irán necesitaba que fueran EEUU e Israel los primeros en disparar. Avisaron de lo que iba a pasar y están haciendo exactamente lo que dijeron que harían.
Punto por punto.
es perder el tiempo tratar con algo asi,
solo se aprovechan de esos momentos como se pudo ver en este caso,
o las negociaciones de aranceles que acabo imponiendolas a nivel global,
no son confiables en ningun ambito
No hay nada que negociar y hay que evitar al máximo cualquier tipo de relación tratándoles como a apestados tramposos.
Les hemos malacostumbrados a obtener ventajas sin contraprestaciones.