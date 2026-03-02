edición general
Irán asegura que no negociará con Estados Unidos

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijaní, ha afirmado en la madrugada de este lunes que su país no negociará con Estados Unidos, después de que Israel lanzara una nueva oleada de ataques contra “el corazón de Teherán”, según han informado sus Fuerzas Armadas en su canal de Telegram. Los bombardeos han causado al menos 20 muertos en la capital. El ejército israelí, por su parte, ha informado del lanzamiento de misiles contra su territorio por parte de Irán. La milicia libanesa Hezbolá se ha sumado a la batall

#1 Dav3n *
Negociar? Las dos últimas veces que han negociado acabaron siendo atacados a traición.

Evidentemente no hay que negociar sino tirarles todo lo que tengan para que se les quiten las ganas.

Que ojo, cómo estarán las cosas para que EEUU esté hablando de negociar xD
Dene #4 Dene
#1 la unica forma que entiende USA para negociar es la norcoreana, visto lo visto
#5 Dav3n
#4 Igual que todo occidente. Y por eso ésto va a acabar mal, porque la otra parte ya no se va a tragar nada de lo que digan.
Niessuh #6 Niessuh
#1 Para Trump y los suyos, negociar es sinónimo de rendición. En Irán, en Venezuela, con los aranceles o con cualquier asunto similar, cuando piden negociar lo que están exigiendo es la capitulación completa.
#8 Dav3n
#6 Se les acaban los misiles interceptores y están pillando como nunca, ya te digo que lo que buscan ahora es un tiempo muerto para mover material.

Lo mejor de todo es que cada misil que envíen a oriente medio es un misil menos en Ucrania, así que están haciendo un gran favor a Rusia.
#9 Kalandraka125
#1 Por desgracia, es verdad. Seguramente estén lamentando amargamente haber permitido que la quinta flota abandonase los puertos en los que era vulnerable durante las "negociaciones" de la semana pasada.
#13 Dav3n
#9 No lo creo, sabían perfectamente que esto acabaría así y tenían todo bien administrado para que la cadena de mando no se rompiera.

Quedan pocos pero todavía hay gente que se sacrifica por su causa, nos parezca bien o mal.

Irán necesitaba que fueran EEUU e Israel los primeros en disparar. Avisaron de lo que iba a pasar y están haciendo exactamente lo que dijeron que harían.

Punto por punto.
Mikhail #14 Mikhail
#1 Al orangután le fue bien en Venezuela y cree que ya puede tratar a todo el mundo igual. Te mato unos cuantos ciudadanos (en este caso, incluso al jefe de estado) y luego negociamos qué te robo. Y después viene Europa a presionarte para que te dejes robar sin defenderte mucho. >:-(
colipan #2 colipan
EEUU y el pais inventado del muñeco en el cielo no negocian nunca siempre mienten
#3 marcotolo *
eeuu no tiene palabra ni en los negocios, ni en los conflictos ni con su sociedad,
es perder el tiempo tratar con algo asi,
solo se aprovechan de esos momentos como se pudo ver en este caso,
o las negociaciones de aranceles que acabo imponiendolas a nivel global,
no son confiables en ningun ambito
#11 pirat
#3 Mi desconfianza en los angloyankis es absoluta.
No hay nada que negociar y hay que evitar al máximo cualquier tipo de relación tratándoles como a apestados tramposos.
Les hemos malacostumbrados a obtener ventajas sin contraprestaciones.
pip #7 pip
No sé por qué tengo la sensación de que Trump se ha metido en un lodazal como Vietnam o Afganistán y que no le va a ser tan fácil salilr de ahí ahora.
#10 Kalandraka125
#7 Yo creo que no, que ni ha entrado, ni va a hacerlo. Cuando empiece a salir muy caro, se retirará y saldrá con que quiere cambiar el gobierno birmano o el nicaragüense. O no. Recordemos que, como en el caso de Netanyahu, estas historias no obedecen a las necesidades estratégicas de sus países, sino a su necesidad de ni ingresar en prisión por sus delitos.
#12 pirat
#10 Una vez encendida la mecha...
