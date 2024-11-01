Irán amenaza a funcionarios estadounidenses e israelíes "en cualquier zona turística o resort" del mundo [EN]

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#1
pascuaI
*
Estaría bien limitar la llegada de turistas de esos países a España para proteger a los españoles, o turistas de otras nacionalidades, de esas acciones.
O que empiece a haber hoteles "gringos/israeli free", para dar mayor seguridad a sus clientes.
1
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#2
ansiet
#1
Directamente prohibir su visa....
0
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#3
abogado_del_diablo
#1
"Prohibido mascotas y sionistas".
0
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O que empiece a haber hoteles "gringos/israeli free", para dar mayor seguridad a sus clientes.