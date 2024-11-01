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Irán amenaza a funcionarios estadounidenses e israelíes "en cualquier zona turística o resort" del mundo [EN]

Irán amenaza a funcionarios estadounidenses e israelíes "en cualquier zona turística o resort" del mundo [EN]

Según declaraciones de un portavoz militar iraní citadas el viernes por los medios estatales.

| etiquetas: irán , eeuu , israel
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3 comentarios
7 1 0 K 85 actualidad
#1 pascuaI *
Estaría bien limitar la llegada de turistas de esos países a España para proteger a los españoles, o turistas de otras nacionalidades, de esas acciones.

O que empiece a haber hoteles "gringos/israeli free", para dar mayor seguridad a sus clientes.
1 K 21
ansiet #2 ansiet
#1 Directamente prohibir su visa....
0 K 11
#3 abogado_del_diablo
#1 "Prohibido mascotas y sionistas".
0 K 7

menéame