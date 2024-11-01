Irán amenaza con destruir el centro de datos Stargate de OpenAI en Abu Dabi, el más grande fuera de Estados Unidos

Irán ha amenazado con destruir el centro de datos Stargate de OpenAI, Nvidia y Oracle, que están construyendo en Abu Dabi. El general Ebrahim Zolfaghari, de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha afirmado que "Si Estados Unidos lleva a cabo sus amenazas contra las instalaciones de centrales eléctricas de Irán", no hay nada que "permanezca oculto a nuestra vista", señalando en el video el centro de datos de Stargate en Abu Dabi. Relacionada: www.meneame.net/story/proyecto-stargate-openai-consumira-hasta-40-prod
Y en estos sitios están tan sobrados que hasta tienen aire acondicionado saliendo por agujeros de las aceras.
Cuidadito con lo que haces que yo también te puedo hacer pupita.
Que le lian unas pocas de estas y se queda sin financiación para acabar de implementar El cuento de la Criada