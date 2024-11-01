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Irán amenaza con destruir el centro de datos Stargate de OpenAI en Abu Dabi, el más grande fuera de Estados Unidos

Irán amenaza con destruir el centro de datos Stargate de OpenAI en Abu Dabi, el más grande fuera de Estados Unidos

Irán ha amenazado con destruir el centro de datos Stargate de OpenAI, Nvidia y Oracle, que están construyendo en Abu Dabi. El general Ebrahim Zolfaghari, de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ha afirmado que "Si Estados Unidos lleva a cabo sus amenazas contra las instalaciones de centrales eléctricas de Irán", no hay nada que "permanezca oculto a nuestra vista", señalando en el video el centro de datos de Stargate en Abu Dabi. Relacionada: www.meneame.net/story/proyecto-stargate-openai-consumira-hasta-40-prod

| etiquetas: irán , stargate , openai , abu dabi
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10 comentarios
15 3 0 K 200 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Me encanta el estilo de este hombre, jajaja
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Pues ni tan mal. Poner un centro de datos en un lugar que hace tanto fresquito seguro que ha sido una decisión super inteligente.
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#3 endy *
#1 no será por el clima sino por regulaciones más laxas donde podrán hacer lo que les dé la gana
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Dragstat #4 Dragstat
#1 me da a mí que a estos les ha pasado como a todos los expats multimillonarios que se han quedado atrapados, la ausencia de impuestos y la energía barata les ha "obligado" a ponerlo allí a pesar de la locura medioambiental. La culpa es de los impuestos injustos.
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ochoceros #8 ochoceros
#1 Ahí la energía está regalada, que al fin y al cabo es lo que más les duele a estos centros de datos. Ya sea para cálculo o para aires acondicionados.

Y en estos sitios están tan sobrados que hasta tienen aire acondicionado saliendo por agujeros de las aceras.
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#6 laruladelnorte
Stargate es uno de los planes estrella de Donald Trump. Una alianza de OpenAI, Oracle, Microsoft, Nvidia y otras empresas para construir grandes centros de datos para la IA en todo el mundo

Cuidadito con lo que haces que yo también te puedo hacer pupita.
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ronko #7 ronko
Como leí por ahí, una explosión de Naquadah se puede cargar medio planeta (para el que pille la referencia)
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nosomosnaiderl #5 nosomosnaiderl
Amenazar con destruir una central eléctrica es más crítico que un centro de datos, creo yo.
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ochoceros #9 ochoceros
#5 Depende, para un psicópata como Trump es más importante el beneficio de los accionistas que el bienestar de la población.

Que le lian unas pocas de estas y se queda sin financiación para acabar de implementar El cuento de la Criada xD
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Dragstat #10 Dragstat
#5 en este caso se centran más en quién es el propietario de la infraestructura más que en qué es lo más crítico.
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menéame