Irán, almacén de su propia derrota: la guerra invisible del Mosad

Cuando el pasado 28 de febrero misiles de largo alcance destruyeron en pleno día el complejo fortificado del líder supremo, Alí Jameneí, en el centro de Teherán, los analistas de inteligencia occidentales supieron lo que había detrás: una rara ventana de oportunidad. Y lo supieron porque un ataque de esas características suele producirse de noche, cuando la oscuridad protege el movimiento de los sistemas de ataque y dificulta su detección. Así, el hecho de que se realizara a plena luz del día indica que la clave no estaba tanto...
| etiquetas: guerra , usa , israel , terrorismo , mosad , cia , iran , islam
Terrorismo bien, es para llevarles la democracia a bombazos
Es curioso que no digan ni pío de lo mal que les ha ido la revolución de colorines, de eso ni media palabra.
Jamenei estaba jodido de cáncer y 80 y pico años, en vez de morir hasta arriba de morfina decidió inmolarse, se fue a su casa a sabiendas, y listo para ser un mártir. Esto de martirizarse es muy de los clérigos chiies.
Lo curioso es que el cura este era ferviente opositor de las armas nucleares, incluso promulgó una Fatwa al respecto, igual ahora su hijo es más laxo y ya arman sus pepinos nucleares (Profecía… » ver todo el comentario
Curioso.
Más allá del deseo que sea una guerra igualada, la realidad es que el amo del calabozo apoya, nutre y protege a su pequeño portaviones terrestre. Buen pagador y mejor deudor. Y si el objetivo es destruir es fácil cumplirlo cuando tienes a disposición todo tipo de armas.
Lo de ferviete opositor a las armas nucleares es de cara a la galeria.