edición general
2 meneos
92 clics

Irán, almacén de su propia derrota: la guerra invisible del Mosad

Cuando el pasado 28 de febrero misiles de largo alcance destruyeron en pleno día el complejo fortificado del líder supremo, Alí Jameneí, en el centro de Teherán, los analistas de inteligencia occidentales supieron lo que había detrás: una rara ventana de oportunidad. Y lo supieron porque un ataque de esas características suele producirse de noche, cuando la oscuridad protege el movimiento de los sistemas de ataque y dificulta su detección. Así, el hecho de que se realizara a plena luz del día indica que la clave no estaba tanto...

| etiquetas: guerra , usa , israel , terrorismo , mosad , cia , iran , islam
1 1 1 K 6 actualidad
8 comentarios
1 1 1 K 6 actualidad
#1 j3j3j3j3
logico , Iran estaba "negociando" con sus enemigos , por defecto entiendes que si estas negociando paras la guerra , claramente un error estrategico cuando se trata de los sionazis y sus pagafantaas
2 K 31
#2 Dav3n
RTVE :palm:

Terrorismo bien, es para llevarles la democracia a bombazos :ffu:

Es curioso que no digan ni pío de lo mal que les ha ido la revolución de colorines, de eso ni media palabra.
1 K 23
#4 Marisadoro
#2 A un homicidio multiple lo llaman "ventana de oportunidad".
4 K 60
security_incident #6 security_incident
#4 Y a la casa y lugar de trabajo de Khamenei (la Moncloa iraní) le llaman "Complejo fortificado del líder supremo"
0 K 12
rubianes #3 rubianes
Lo que mas gracia me hace de todo esto es que las cosas nunca son como parecen.
Jamenei estaba jodido de cáncer y 80 y pico años, en vez de morir hasta arriba de morfina decidió inmolarse, se fue a su casa a sabiendas, y listo para ser un mártir. Esto de martirizarse es muy de los clérigos chiies.
Lo curioso es que el cura este era ferviente opositor de las armas nucleares, incluso promulgó una Fatwa al respecto, igual ahora su hijo es más laxo y ya arman sus pepinos nucleares (Profecía…   » ver todo el comentario
0 K 9
security_incident #7 security_incident
#3 Todas malas no.
0 K 12
#5 To_lo_loco
Le pregunté a la IA sobre el posible uso de armamento atómico. La respuesta es que mientras Israel no se sienta amenazado no lo va a usar.

Curioso.

Más allá del deseo que sea una guerra igualada, la realidad es que el amo del calabozo apoya, nutre y protege a su pequeño portaviones terrestre. Buen pagador y mejor deudor. Y si el objetivo es destruir es fácil cumplirlo cuando tienes a disposición todo tipo de armas.
1 K 5
zentropia #8 zentropia
Jameini ha enriquecido Uranio al 60% cuando el uso civil no excede el 5%. Todo ello bajo enormes sanciones.

Lo de ferviete opositor a las armas nucleares es de cara a la galeria.
1 K -4

menéame