Irán afirma que no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará a la tecnología atómica

Irán no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos.

#1 Toponotomalasuerte
Pues si quiere que lo dejen en paz debería de desarrollarla o acaba como Iraq, Siria, Jordania, Afganistán, etc.
#3 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Y eso parece que intenta, pero no lo va a decir públicamente ántes de tenerla.
#5 Toponotomalasuerte
#3 no creo que lleve desde los 80 intentándolo. No crees? Por qué no es la primera vez que EEUU dice que está a una semana de tenerla. Puedes consultar hemeroteca.
#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#5 Yo no he dicho nada de los 80, tampoco sigo su programa nuclear desde el inicio de los tiempos, pero vamos, nadie se monta centrifugadoras de enriquecimiento de Uranio, siendo un país que le sobra el petróleo y el gas, para montar un par de centrales nucleares, y no querer comprar directamente el combustible. Pero tiene el mismo derecho que cualquier otro país... solo que el que quiere mangonear, quiere impedirlo.
#13 Toponotomalasuerte
#10 pues eso. Estás opinando sin saber, por qué las centrifugadoras las tiene desde los 80 y las ultimas son proyectadas en el 2006.

Creo que en 40 años tiempo tuvo, no crees? Te repito. Lo de "a dos meses de la bomba" en Irán desde los 80. Tienes hemeroteca para hablar con criterio. Pero esto es como las armas de destrucción masiva de Iraq, la misma excusa de siempre de los hijos de puta yankis, que tan vehementemente defienden sus lacayos.
#16 Tunguska08Chelyabinsk13
#13 ¿Quien cojones ha dicho nada de los 80, o que "está dos meses de la bomba"? Obviamente opino, como tú, y no estoy dentro del programa nuclear iraní, quizás tú si, y por eso opinas sabiendo. :shit:
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
Eso vale lo mismo que los tratados que firman los USA, nada, cuando ya no le interesan. Irán tiene tecnología de enriquicimiento para hacerse con la bomba, por mucho que lo enmascare, pero vale de escusa. Pero vamos, Irán quiere la bomba por la misma razón que la tienen los USA, Israel, Rusia, Corea la buena, China, Pakistán, India... etc
Cehona #6 Cehona
#2 No te olvides de la France. Aunque son los primeros siempre en rendirse.
#11 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Y la Pérfida...
#8 drstrangelove
Y de vender petróleo en dolares, ¿ha dicho algo?
#14 drstrangelove
#12 Debe ser eso, sí, que cuando Israel desarrolló las suyas, ya tenían ese reloj en Teherán....
#15 arreglenenlacemagico
#14 vuelta a la logica ruso planista , yo no veo discursos de israel diciendo que van a construir una bomba atomica para tiraselo a iran y decir que es satan , que todos los iranies deben desaparecer de la faz de la tierra , vas a hacer seguir perdiendo el tiempo a la gente con tus excusas de mierda porque encima como buen rusoplanista el dia que descubras que el 70% de los habitantes de Israel proceden o son descendientes de habitantes de la URSS te va a explotar la el cacahuete ese que no usas para nada
#4 Barriales
No era esta semana cuando la iban a tener?
#7 arreglenenlacemagico
iran puede decir misa que haga lo que tiene que hacer que es destruir su armamento delante de inspectores internacionales e inspeciones periodicas por parte de la IAEA
#9 drstrangelove
#7 Que empiece Israel primero, y ya luego vamos viendo...
#12 arreglenenlacemagico
#9 claro es que quien se tiene que desarmar el ultimo es que tiene un reloj en un plaza con una cuenta atras para tirarsela a un vecino , logica rusoplanista , vamos lo ilógico para cualquier persona normal
