Irán afirma que no desarrollará un arma nuclear, pero no renunciará a la tecnología atómica

Irán no desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia, pero jamás renunciará a la tecnología atómica, aseguró este martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a dos días de la próxima ronda de negociaciones con Estados Unidos.
Creo que en 40 años tiempo tuvo, no crees? Te repito. Lo de "a dos meses de la bomba" en Irán desde los 80. Tienes hemeroteca para hablar con criterio. Pero esto es como las armas de destrucción masiva de Iraq, la misma excusa de siempre de los hijos de puta yankis, que tan vehementemente defienden sus lacayos.