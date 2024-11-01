edición general
El invierno demográfico hiela la estadística: ya hay 200.000 españoles autóctonos menos cada año

La población inmigrante en nuestro país crece a un ritmo cada vez mayor, mientras los españoles nativos cada vez tienen menos hijos

mariopg
si importas tercer mundo…
BoosterFelix
A ver, a mí me parece estupendo que haya 200.000 esclavos autóctonos menos, y que los esclavos sean extranjeros. Es decir, me parece estupendo que haya 200.000 proletarios vasallos autóctonos menos, y que los proletarios vasallos pasen a ser los extranjeros.

Pero tranquilos, ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les…   » ver todo el comentario
Olepoint
O empezamos a importar personas, o empezamos con la renta básica garantizada. ¿ Fachascal, tú qué desopinas ?
abogado_del_diablo
Lo que es increíble es que nadie se atreva ni a nombrar el melón que nadie quiere abrir: con la tecnología actual el planeta no puede mantener a 8.000 millones de personas con una calidad de vida aceptable. Sobramos la mitad.

O disminuye la población o seguimos jugando a la silla, y los que se queden fuera que se mueran o que lleven una vida de miseria.
Pero claro, con el sistema capitalista de crecimiento infinito para mantenerse, disminuir la población significa sufrir; así que si eso que sufran los que vengan y a nosotros "que nos quiten lo bailao".
lectorcritico
#9 En toda Europa la tasa de natalidad reduce la población. En el resto del mundo es donde hay una gran natalidad que se suma a la alta superviviencia infantil actual y no oigo a las ONG y demas hacer planes de planificiacion familiar para evitar el colapso por exceso de población.
pensacola
china para los chinos
MoñecoTeDrapo
A ver si llega un invierno que hiele la xenofobia.
ElBeaver
Español nativo = castellano viejo
Torrezzno
#2 cristiano viejo*. Castellano viejo es un señor de la Sagra
ElBeaver
#3 eso, xD xD xD xD
