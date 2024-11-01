·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9641
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8700
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
6617
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
3875
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5795
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
641
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
565
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
471
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
366
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
434
Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
15
clics
El invierno demográfico hiela la estadística: ya hay 200.000 españoles autóctonos menos cada año
La población inmigrante en nuestro país crece a un ritmo cada vez mayor, mientras los españoles nativos cada vez tienen menos hijos
|
etiquetas
:
invierno
,
demográfico
,
hiela
,
estadística
,
españoles
,
autóctonos
8
1
2
K
97
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
2
K
97
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#10
mariopg
si importas tercer mundo…
1
K
24
#5
BoosterFelix
*
A ver, a mí me parece estupendo que haya 200.000 esclavos autóctonos menos, y que los esclavos sean extranjeros. Es decir, me parece estupendo que haya 200.000 proletarios vasallos autóctonos menos, y que los proletarios vasallos pasen a ser los extranjeros.
Pero tranquilos, ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les…
» ver todo el comentario
3
K
23
#7
Olepoint
*
O empezamos a importar personas, o empezamos con la renta básica garantizada. ¿ Fachascal, tú qué desopinas ?
1
K
23
#9
abogado_del_diablo
Lo que es increíble es que nadie se atreva ni a nombrar el melón que nadie quiere abrir: con la tecnología actual el planeta no puede mantener a 8.000 millones de personas con una calidad de vida aceptable. Sobramos la mitad.
O disminuye la población o seguimos jugando a la silla, y los que se queden fuera que se mueran o que lleven una vida de miseria.
Pero claro, con el sistema capitalista de crecimiento infinito para mantenerse, disminuir la población significa sufrir; así que si eso que sufran los que vengan y a nosotros "que nos quiten lo bailao".
1
K
21
#11
lectorcritico
#9
En toda Europa la tasa de natalidad reduce la población. En el resto del mundo es donde hay una gran natalidad que se suma a la alta superviviencia infantil actual y no oigo a las ONG y demas hacer planes de planificiacion familiar para evitar el colapso por exceso de población.
0
K
9
#1
pensacola
*
china para los chinos
0
K
20
#4
Noeschachi
es.wikipedia.org/wiki/Ejército_industrial_de_reserva
0
K
10
#8
MoñecoTeDrapo
A ver si llega un invierno que hiele la xenofobia.
0
K
10
#2
ElBeaver
Español nativo = castellano viejo
0
K
7
#3
Torrezzno
#2
cristiano viejo*. Castellano viejo es un señor de la Sagra
0
K
20
#6
ElBeaver
#3
eso,
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero tranquilos, ahora veréis el patriotismo del 1% patriótico y extractivo de este reino: los proletarios vasallos españoles autóctonos son prescindibles, y si hay que reemplazarlos por asnos explotables reproductores extranjeros, se les… » ver todo el comentario
O disminuye la población o seguimos jugando a la silla, y los que se queden fuera que se mueran o que lleven una vida de miseria.
Pero claro, con el sistema capitalista de crecimiento infinito para mantenerse, disminuir la población significa sufrir; así que si eso que sufran los que vengan y a nosotros "que nos quiten lo bailao".