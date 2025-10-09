edición general
Investigan la muerte de una perra hallada en un estanque de Sils: la encerraron en un transportín y la arrojaron al agua (CAT)

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una perra de raza pitbull de color negro que ha aparecido en un estanque en Sils, en la Selva

Milmariposas #2 Milmariposas
Joder, qué mal cuerpo te deja este tipo de noticia. Y cómo echo de menos a mis perras! {0x1f408} {0x1f408}
hazardum #6 hazardum
Matar a un animal y con ese sufrimiento es de psicópatas con cero empatía que disfrutan del sufrimiento ajeno.

Es como los cazadores que cuando ya no quieren a sus galgos, en vez de intentar encontrarles un hogar, no solo los matan, si no que los cuelgan para que sufran lo indecible, maldad pura y dura.
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
La peña es una hija de puta de cuidado. Les da todo por el culo y la crueldad manda. ¿No podía llevar al pobre animal a un refugio? A saber, igual lo usaba para peleas...
antesdarle #3 antesdarle
No digo que haría con los autores porque me cierran la cuenta.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 yo haría lo mismo

A una jaula y tirarlos a un lago
Andreham #1 Andreham
Que esperen a que vuelva de vacaciones la familia que tiró a la perra para preguntarles por qué.
