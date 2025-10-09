·
13146
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
6326
clics
Un artista cuela en el Museo de Cera de Madrid esculturas de Ayuso y Almeida como ratas junto a Trump, a Netanyahu de muñeco diabólico y Milei como su perrito
7624
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
4860
clics
Marta Flich despacha a Paco Marhuenda abruptamente y deja en evidencia su bulo en 'Directo al grano'
5042
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
541
Francesca Albanese, el precio de la verdad
501
Alfonso Rueda dio 1,2 millones a dedo al sobrino del presidente del PP de A Coruña para montar dos festivales
388
El PP intenta culpar de los protocolos de cribado de cáncer de mama a Montero: "Hace 13 años que no soy consejera"
390
Sin aire, sin espacio y con mucha paciencia: relato del caos para coger el metro en Madrid (y no, no es algo puntual)
321
La Audiencia de Madrid anula la decisión del juez Peinado de abrir una pieza separada por malversación a Begoña Gómez
Investigan la muerte de una perra hallada en un estanque de Sils: la encerraron en un transportín y la arrojaron al agua (CAT)
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de una perra de raza pitbull de color negro que ha aparecido en un estanque en Sils, en la Selva
|
etiquetas
:
maltrato animal
,
perros
,
sils
,
girona
6 comentarios
#2
Milmariposas
Joder, qué mal cuerpo te deja este tipo de noticia. Y cómo echo de menos a mis perras!
1
K
34
#6
hazardum
Matar a un animal y con ese sufrimiento es de psicópatas con cero empatía que disfrutan del sufrimiento ajeno.
Es como los cazadores que cuando ya no quieren a sus galgos, en vez de intentar encontrarles un hogar, no solo los matan, si no que los cuelgan para que sufran lo indecible, maldad pura y dura.
1
K
27
#4
SeñorPresunciones
La peña es una hija de puta de cuidado. Les da todo por el culo y la crueldad manda. ¿No podía llevar al pobre animal a un refugio? A saber, igual lo usaba para peleas...
0
K
12
#3
antesdarle
No digo que haría con los autores porque me cierran la cuenta.
0
K
9
#5
Don_Pixote
#3
yo haría lo mismo
A una jaula y tirarlos a un lago
0
K
7
#1
Andreham
Que esperen a que vuelva de vacaciones la familia que tiró a la perra para preguntarles por qué.
0
K
8
