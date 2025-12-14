·
63
meneos
182
clics
Investigados dos empresarios por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua
La sustracción se habría desarrollado a través de un pozo clandestino hallado por la Guardia Civil.
empresarios
,
robo
,
agua
,
50 millones de litros
actualidad
#1
mikhailkalinin
*
Que la paguen con sudor. Como en Fame. Serie muy querida en Galiza.
2
K
38
#9
Tunguska08Chelyabinsk13
*
¿Otra vez distrayendo agua? Pues nada, una multa simbólica, y a hacer otro pozo a unos metros de ese, o reabrir el mismo unas semanas después.
Destruir el medioambiente con la colaboración necesaria de la administración, eso si que es Marca España.
PD: Este caso, normalmente sería cosmético para disimular un poco. Pero no es que haya venido de una inspección, si no porque perjudicaba a otro sector con patente de corso, como el ganadero.
0
K
19
#8
angelitoMagno
¿Cuantas consultas en chatgpt es eso?
0
K
13
#7
Juantxi
#6
Es difícil que legalicen un pozo, aún y todo es mejor solicitarlo, si tardan en autorizaron o negarlo, hay al menos una disculpa.
0
K
11
#2
Urasandi
¿De qué estirpe son?
0
K
11
#4
Andreham
#2
Ese es el problema, que no son de la Casa de Alba. Sólo "mercaderes".
0
K
8
#3
CharlesBrowson
si, no hace falta entrar para saber donde ha sido
0
K
8
#5
Dragstat
#3
tampoco para saber que les ha compensado con creces.
1
K
32
#6
mstk
*
#5
No se yo, esos 50 millones de litros de hacerlo legal son unos 2500€
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
