Investigados dos empresarios por la sustracción ilegal de más de 50 millones de litros de agua

La sustracción se habría desarrollado a través de un pozo clandestino hallado por la Guardia Civil.

mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Que la paguen con sudor. Como en Fame. Serie muy querida en Galiza.
#9 Tunguska08Chelyabinsk13 *
¿Otra vez distrayendo agua? Pues nada, una multa simbólica, y a hacer otro pozo a unos metros de ese, o reabrir el mismo unas semanas después.

Destruir el medioambiente con la colaboración necesaria de la administración, eso si que es Marca España.

PD: Este caso, normalmente sería cosmético para disimular un poco. Pero no es que haya venido de una inspección, si no porque perjudicaba a otro sector con patente de corso, como el ganadero.
angelitoMagno #8 angelitoMagno
¿Cuantas consultas en chatgpt es eso?
#7 Juantxi
#6 Es difícil que legalicen un pozo, aún y todo es mejor solicitarlo, si tardan en autorizaron o negarlo, hay al menos una disculpa.
Urasandi #2 Urasandi
¿De qué estirpe son?
Andreham #4 Andreham
#2 Ese es el problema, que no son de la Casa de Alba. Sólo "mercaderes".
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si, no hace falta entrar para saber donde ha sido
Dragstat #5 Dragstat
#3 tampoco para saber que les ha compensado con creces.
#6 mstk *
#5 No se yo, esos 50 millones de litros de hacerlo legal son unos 2500€
