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La investigación apunta a la falta de mantenimiento como principal causa del accidente mortal en Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz donde 46 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas ). La investigación de la Guardia Civil apunta cada vez con más claridad a que este desastre no fue un accidente imprevisible, sino el resultado de graves fallos en el mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad. La vía se rompió un día antes. Las 46 víctimas mortales representan el precio de años de falta de inversión en el ferrocarril que trascienden gobiernos: se debe a negligencia estructural.

| etiquetas: accidente aldamuz , homicidios politicos , neglogencia estructural
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11 comentarios
5 2 4 K 23 actualidad
jonolulu #4 jonolulu
Nada del informa de la Guardia Civil dice eso.

Lo que se afirma es que hay una caída de tensión desde 2v a 1.5v desde el día anterior, que no llega al valor de alarma por rotura de carril de 0.78v. Ahora se relaciona con el posible momento de la rotura del carril, y ya.

Más allá de eso el artículo es periodismo ficción
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Sinfonico #5 Sinfonico
#4 Periodismo ficción....eres amable, periodismo basura le queda mejor....aunque periodismo tampoco es
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#1 tierramar *
Las muertes que la pobalción estamos sufriendo por la inoperancia de los gobiernos del PPSOE ,se suman: DANA, cribado cáncer, incendios
relacionado: Carta abierta a Juanma Moreno de la madre de una víctima de Adamuz: «Se prometieron pruebas que no se realizaron e incluso intentaron darle el alta con dolores insoportables»
www.meneame.net/story/carta-abierta-juanma-moreno-madre-victima-adamuz
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#6 tierramar
Lso politicos del PPSOE invierten sólo en sus fotos: en la inaguración de un hospital, de una ílnea férrea o carretera; pero luego el mantenimiento o el día a día de los servicios sanitarios no les permite salir en la foto; con lo cuál no consideran la inversión en ello.
Otro ejemplo sangrante es que con 50 muertes al año: la violencia de genero no tiene limite de inversión porque en cada muerte las politicas pueden aparecer en los medios. En cambio, los suicidios 11 cada día, requiren mucha inversión y NO permite salir en la foto a los politicos, por lo que no se dedica la misma atención que a la violencia de genero
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Sinfonico #7 Sinfonico
#6 Deja de tragarte bulos e infórmate bien.
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Sinfonico #3 Sinfonico
Los únicos que apuntan a la falta de mantenimiento son los periolistos subvencionados, la guardia civil no se ha pronunciado al respecto.
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Vodker #2 Vodker
apunta cada vez con más claridad

O tras el final de la investigación se dilucida con exactitud el motivo o no, pero estas frases no aportan nada.
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#11 Horkid
nuevarevolucion uno de los pocos medios que no son pura propaganda , y dan información que los medios subvencionados oficiales No dan. En meneame también trabajan cms para tirar o descalificar las noticias que perjudiquen al PPSOE
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FunFrock #8 FunFrock
Meneantes no subirán ninguna noticia a portada para que ésta esté limpia de corrupción y malas practicas del PSOE.
Comando semillas, siempre a la vanguardia!
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#9 Almirantecaraculo
#8 las gafas de sol es para que no te veamos los ojos hinchados de llorar?
Aquí somos progres, por lo visto, no nos asusta alguien llorando, lo abrazamos y damos cariño.
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Sinfonico #10 Sinfonico
#8 Aquí sólo hay mala gente, se niegan a subir bulos a portada...qué pandilla de cabrones....infórmate bien y deja de llorar
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menéame