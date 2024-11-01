La investigación apunta a la falta de mantenimiento como principal causa del accidente mortal en Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz donde 46 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas ). La investigación de la Guardia Civil apunta cada vez con más claridad a que este desastre no fue un accidente imprevisible, sino el resultado de graves fallos en el mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad. La vía se rompió un día antes. Las 46 víctimas mortales representan el precio de años de falta de inversión en el ferrocarril que trascienden gobiernos: se debe a negligencia estructural.
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Lo que se afirma es que hay una caída de tensión desde 2v a 1.5v desde el día anterior, que no llega al valor de alarma por rotura de carril de 0.78v. Ahora se relaciona con el posible momento de la rotura del carril, y ya.
Más allá de eso el artículo es periodismo ficción
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Otro ejemplo sangrante es que con 50 muertes al año: la violencia de genero no tiene limite de inversión porque en cada muerte las politicas pueden aparecer en los medios. En cambio, los suicidios 11 cada día, requiren mucha inversión y NO permite salir en la foto a los politicos, por lo que no se dedica la misma atención que a la violencia de genero
O tras el final de la investigación se dilucida con exactitud el motivo o no, pero estas frases no aportan nada.
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