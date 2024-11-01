La investigación apunta a la falta de mantenimiento como principal causa del accidente mortal en Adamuz

El accidente ferroviario de Adamuz donde 46 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas ). La investigación de la Guardia Civil apunta cada vez con más claridad a que este desastre no fue un accidente imprevisible, sino el resultado de graves fallos en el mantenimiento de la infraestructura y en los sistemas de seguridad. La vía se rompió un día antes. Las 46 víctimas mortales representan el precio de años de falta de inversión en el ferrocarril que trascienden gobiernos: se debe a negligencia estructural.