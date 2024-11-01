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Los mercados apostaron 760 millones de dólares a la caída del petróleo 20 minutos antes del anuncio de Irán sobre la apertura de Ormuz

Se realizó una apuesta de aproximadamente 760 millones de dólares a la caída del precio del petróleo unos 20 minutos antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciara el viernes que el Estrecho de Ormuz estaba abierto, otra apuesta considerable en la materia prima más comercializada del mundo antes de anuncios importantes en el transcurso de la guerra de Oriente Próximo.

| etiquetas: ormuz , anuncio , petróleo , caída , 760 , millones
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5 comentarios
15 4 0 K 220 actualidad
sorrillo #1 sorrillo
relacionada, del sábado:

Irán recupera las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EEUU apenas unas horas después de reabrirlo
www.meneame.net/story/iran-recupera-restricciones-estrecho-ormuz-bloqu
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cosmonauta #5 cosmonauta
"Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C."
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#2 Sacapuntas *
Eso es el único dios que tiene algunos. Eso de "los inversores" se me antoja un eufemismo.
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wachington #3 wachington
A ver si alguien enseña a la IA a definir un poco más, porqué esto de "los inversores" queda un poco raro.



Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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Andreham #4 Andreham
El asunto es que no pasa NADA por estas cosas. Cero. Niente.

Para esto quieren los liberales su "libre mercado", para que las empresas "se autorregulen" y "si alguien lo hace mal, el resto les hará pagar".

Ya se ve, ya.
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menéame