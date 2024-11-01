Los mercados apostaron 760 millones de dólares a la caída del petróleo 20 minutos antes del anuncio de Irán sobre la apertura de Ormuz

Se realizó una apuesta de aproximadamente 760 millones de dólares a la caída del precio del petróleo unos 20 minutos antes de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán anunciara el viernes que el Estrecho de Ormuz estaba abierto, otra apuesta considerable en la materia prima más comercializada del mundo antes de anuncios importantes en el transcurso de la guerra de Oriente Próximo.