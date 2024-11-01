edición general
2 meneos
41 clics
Inventando el español (Saturday Night Live) [ENG]

Inventando el español (Saturday Night Live) [ENG]  

En las ruinas del imperio romano, nace una nueva cultura: Los ibéricos, que un día se pasarán a llamar españoles. Y su propio idioma emerge para unir a su pueblo con una lengua común.

| etiquetas: español , snl
2 0 0 K 26 ocio
sin comentarios
2 0 0 K 26 ocio

menéame