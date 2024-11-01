Invasión alada: cómo la cotorra argentina se adueña de las ciudades españolas

En los últimos años, la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), también conocida como cotorra monje, ha emergido como una especie invasora cada vez más visible en numerosas ciudades de España. Originaria de Sudamérica, especialmente de Argentina, Uruguay y Brasil, esta ave se ha adaptado con notable éxito a los entornos urbanos europeos, reproduciéndose en grandes colonias y desplazando a algunas especies locales. La expansión de la cotorra argentina plantea una serie de cuestiones ecológicas, sociales y económicas que no pueden ser ignoradas.