Invasión alada: cómo la cotorra argentina se adueña de las ciudades españolas

En los últimos años, la cotorra argentina (Myiopsitta monachus), también conocida como cotorra monje, ha emergido como una especie invasora cada vez más visible en numerosas ciudades de España. Originaria de Sudamérica, especialmente de Argentina, Uruguay y Brasil, esta ave se ha adaptado con notable éxito a los entornos urbanos europeos, reproduciéndose en grandes colonias y desplazando a algunas especies locales. La expansión de la cotorra argentina plantea una serie de cuestiones ecológicas, sociales y económicas que no pueden ser ignoradas.

etiquetas: animales , españa , pajaros , cotorras , madrid , barcelona , noticias
#1 konrad
En Madrid son plaga hace mucho. Que asco de bicho.
#3 History_apa
#1 Ya son casi autóctonas de Madrid xD
#6 Marisadoro
#1 Sobre todo en el barrio de Salamanca, oiste.
La invasión de Europa que dicen algunos.
ChatGPT #2 ChatGPT
Lo de cotorra argentina lo pusieron así por los loles?
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
ya luego habra que hablar del problemon de los pajaros :troll:
#5 Hombre_de_Estado *
Son una plaga. El otro día una se me posó en el hombro, y me empezó a psicoanalizar :-(
#7 AlexGuevara *
Ya te digo….menuda escandalera. Me vais a personar pero a veces los tiempos pasados son mejores
