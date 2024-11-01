edición general
¿Invadir Groenlandia ? Un error monumental - Aqui el porqué

¿Invadir Groenlandia ? Un error monumental - Aqui el porqué

El video examina cómo la guerra ártica, la logística de la OTAN y la capacidad militar invernal influirían en un conflicto de estas características en Groenlandia, y por qué la geografía, el clima y la infraestructura de Groenlandia la convierten en una pesadilla para cualquier ejército moderno.

#1 chavi
Se la comprarán
Esta chupado y es barata
pitercio #3 pitercio
No necesitan invadir nada, sólo agrandar las bases y montar la explotaciones mineras que quieran. Y un par de puertos... y ni te acerques, que te meto.
Harkon #5 Harkon
#3 Lo explica en el video, luego los defensores solo tendrían que saboear el abastecimiento y sería insostenible, por ejemplo usando drones (que los daneses tienen) para volar los depositos de diesel de la base y dejarlos sin calefacción.

Lo mismo con los barcos de abastecimiento, que además EEUU solo tiene 2 rompehielos y los paísaes europeos superan la docena, te cargas esos 2 romehielos y a la mierda todo.

EEUU lo tiene jodido, tiene muchas tropas pero no están entrenadas para el ártico ,…   » ver todo el comentario
magnifiqus #7 magnifiqus
#5 Creo que es una jugada a futuro. Con el calentamiento global, a lo mejor dentro de unos años ya no necesitas rompehielos ni inversiones descabelladas para extraer los recursos.
#9 diablos_maiq *
#7 entonces deberían esperar unos años para empezar a joder con el tema
Harkon #13 Harkon
#7 Ahora por el momento durante 9 meses tienes hielo en verano lo veo más probable, pero no lo puedes mantener el resto del año
#10 CarlosSanchezDiaz *
#5 estoy con #3, no necesitan invadir , pero porque les darán lo que pidan a cambio de nada, mediante acuerdos de colaboración con beneficio mutuo , transferencia de conocimiento, etcétera
, etcétera... no nos vamos a enterar por la prensa pero que Dinamarca se baja los pantakis estoy casi seguro.
Harkon #12 Harkon *
#10 Es lo que planteo al final de mi comentario pero realmente se puede defender, optra cosa es que los europeos sean unos cagaos.
#14 beldin
#5 me acabas de recordar a napoleon y hitler intentando invadir rusia,
pitercio #15 pitercio *
#5 Hombre, lo de que te vuelen un gaseoducto y conformarse con decir "¡Qué mala suerte hemos tenido!" no es cosa generalizable. Estos pavos no montan nada sin cobertura de mucho ejército, mercenarios y espías.
Tarod #17 Tarod
#5 No entiendo. Dinamarca les vuela los depósitos de diésel o los barcos y USA le vuela Copenhague en 5 minutos.
rojelio #2 rojelio
Vi este video hace unos días. Obviamente a saber lo que acaba ocurriendo, pero es un análisis interesante.
cocolisto #16 cocolisto
Da muchos datos y desde esa perspectiva es interesante. Pero no aborda lo más importante. Si algo así ocurre, el ejército yanqui elegirá el tiempo y circunstancias dónde y como ocurriría y tampoco los veo tan tontos e ineptos, por muy preparados que estén los noruegos y aliados,como para que éstos puedan hacer gran cosa.
Todo muy hipotético que se resolverá encontrando droga en el despacho del presidente de Groenlandia y llevándolo de compañía a Maduro.
autonomator #11 autonomator
Luego a unos titiriteros un juez de la Audiencia Nacional les acusa de delitos de enaltecimiento de terrorismo y a la cárcel, pero esta gente a vomitar odio y a sacarlo en primetime por supuesto.
#8 Y_digo_yo
Lo que parece claro es que Groenlandia se va a explotar sí o sí, y no parece nada claro que Dinamarca o la UE tengan prisa por hacerlo.
Con el monte submarino Tropic pasa tres cuartos de lo mismo.
#6 solojavi
A largo plazo es posible que lo intente, de momento es mucho ruido para que pase desapercibida la barbaridad que han hecho y tienen intención de continuar en Venezuela
#4 Tailgunner
estos del análisis no se han dado aún cuenta que USA es un ejército único bien estructurado mientras que la OTAN son no sé cuántos ejércitos que se tienen que entender entre ellos mismos (como si eso llevase 5 minutos), por no hablar del poderío nuclear de usa que las potencias nucleares europeas no le llegan ni a la suela de los tobillos (gracias por no permitirnos al resto de países desarrollar bombas nucleares para disuasión bélica, giliopollas!)
