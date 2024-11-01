edición general
Las inundaciones récord en Vietnam causan 10 muertos y convierten las calles en canales

Más de 128 000 viviendas en cinco provincias centrales han quedado inundadas, con una profundidad de agua de hasta 3 metros en algunas zonas. [NOTICIA EN INGLES]

Rogue #2 Rogue
Mguyen Mazón Minh dimisión
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 pais mas pobre, mas del doble de agua, 23 veces menos muertos
satchafunkilus #4 satchafunkilus
#3 y más del doble de gente en un poco más de la mitad de tamaño
#7 eipoc
#3 se llama socialismo, y es cuando lo primero es el pueblo. No hay más que revisar usaban las muertes por el COVID.
arturios #8 arturios
#7 ¡¡A ver, trolles de la caverna, que alguien ha dicho que los socialistas son mejores que los fascistas la gente de bien del Pp a la hora de gestionar catástrofes!!
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Este vídeo de AFP dice 1700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo de Valencia fueron 700, más del doble. x.com/AFP/status/1983334756696654032

Pero nada, sigamos negando el problema, que no es rentable salvar la vida, hay que hacer beneficios para los accionistas. Cuando la demanda no exista pues ya veremos.
Ddb #6 Ddb
¡Qué bonita es la ciudad imperial de Hue y que bonito es Hoi Han!
