Las inundaciones récord en Vietnam causan 10 muertos y convierten las calles en canales
Más de 128 000 viviendas en cinco provincias centrales han quedado inundadas, con una profundidad de agua de hasta 3 metros en algunas zonas. [NOTICIA EN INGLES]
etiquetas
cambio climático
vietnam
actualidad
actualidad
#2
Rogue
Mguyen Mazón Minh dimisión
3
K
57
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
pais mas pobre, mas del doble de agua, 23 veces menos muertos
6
K
96
#4
satchafunkilus
#3
y más del doble de gente en un poco más de la mitad de tamaño
2
K
29
#7
eipoc
#3
se llama socialismo, y es cuando lo primero es el pueblo. No hay más que revisar usaban las muertes por el COVID.
2
K
33
#8
arturios
#7
¡¡A ver, trolles de la caverna, que alguien ha dicho que los socialistas son mejores que
los fascistas
la gente de bien del Pp a la hora de gestionar catástrofes!!
0
K
10
#1
NPCMeneaMePersigue
Este vídeo de AFP dice 1700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Lo de Valencia fueron 700, más del doble.
x.com/AFP/status/1983334756696654032
Pero nada, sigamos negando el problema, que no es rentable salvar la vida, hay que hacer beneficios para los accionistas. Cuando la demanda no exista pues ya veremos.
0
K
20
#5
Alakrán_
*
#0
www.meneame.net/story/lluvias-record-provocan-inundaciones-vietnam-sum
0
K
11
#6
Ddb
¡Qué bonita es la ciudad imperial de Hue y que bonito es Hoi Han!
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
