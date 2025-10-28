edición general
Las lluvias récord provocan inundaciones en Vietnam y sumergen una ciudad antigua (Eng)

La agencia meteorológica de Vietnam ha registrado el nivel más alto de precipitaciones en un periodo de 24 horas en la histórica ciudad de Hue.

sotillo #1 sotillo
Esto, que alguien les diga que aquí ha quedado libre un experto en reconstrucción por inundaciones y chupitos
Veelicus #2 Veelicus
#1 Pero que no se les olvide que lo primero que tienen que hacer es subirle el sueldo.
