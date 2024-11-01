edición general
Las inundaciones en Asia dejan más de 1000 muertos en Sri Lanka, Indonesia y Tailandia

Las graves inundaciones que colpean diversos paises asiáticos ya han dejado al menos 1012 personas muertas, según los datos facilitados este lunes por las autoridades locales. [En Valenciano]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Sigo todos los desastres normalmente, la cantidad de desastres actuales, inundaciones y muertos es alarmante

Pero tenemos a los asesinos que mataron 230 personas en Valencia, los de arriba presionando para no hacer nada xq si se previene pierden un 3% de beneficios

Si empezamos a llamarlo genocidio a no cumplir con el derecho internacional que obliga a prevenir el cambio climático, veréis como empiezan a saltar las alarmas, al igual que saltan contra mi xq el posicionamiento de la palabra genocidio hunde valoraciones :-P
#2 omega7767
que pena

a ver si nos tomamos en serio el cambio climático
#3 Cuchifrito
#2 Si no nos tomamos en serio el permitir construir en zonas inundables, que es algo mucho más directo, nos vamos a tomar el cambio climático...
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
#2 empieza por dejar de mandar mensajes que calientan el planeta.
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 lol
Asimismov #5 Asimismov
Desde 2020 primero fue Grecia con lluvias de hasta 1000mm. Luego Libia con rotura de presa y miles de muertos. Después fue la DANA de València y ahora Sri Lanka, Malasia, Indonesia y Tailandia.
Sigamos como el que oye llover.
Derko_89 #7 Derko_89
#5 1730 mm en 24 horas en Vietnam; el huracán Melissa arrasando Jamaica; Inundaciones en México en octubre que me hicieron recordar (y mucho) las imágenes de la DANA valenciana; dos tifones azotando Filipinas de manera consecutiva. Todo esto en los últimos tres meses.

Y en España aún nos podemos dar con un canto en los dientes que este otoño las inundaciones bestias "sólo" las han sufrido unos cuantos pueblos del sur de Catalunya.
