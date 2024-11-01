·
Las inundaciones en Asia dejan más de 1000 muertos en Sri Lanka, Indonesia y Tailandia
Las graves inundaciones que colpean diversos paises asiáticos ya han dejado al menos 1012 personas muertas, según los datos facilitados este lunes por las autoridades locales. [En Valenciano]
cambio climatico
,
lluvia
,
inundaciones
actualidad
7 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Sigo todos los desastres normalmente, la cantidad de desastres actuales, inundaciones y muertos es alarmante
Pero tenemos a los asesinos que mataron 230 personas en Valencia, los de arriba presionando para no hacer nada xq si se previene pierden un 3% de beneficios
Si empezamos a llamarlo genocidio a no cumplir con el derecho internacional que obliga a prevenir el cambio climático, veréis como empiezan a saltar las alarmas, al igual que saltan contra mi xq el posicionamiento de la palabra genocidio hunde valoraciones
2
K
26
#2
omega7767
que pena
a ver si nos tomamos en serio el cambio climático
1
K
14
#3
Cuchifrito
#2
Si no nos tomamos en serio el permitir construir en zonas inundables, que es algo mucho más directo, nos vamos a tomar el cambio climático...
2
K
22
#4
Macnulti_reencarnado
#2
empieza por dejar de mandar mensajes que calientan el planeta.
3
K
29
#6
ChatGPT
#4
lol
0
K
11
#5
Asimismov
Desde 2020 primero fue Grecia con lluvias de hasta 1000mm. Luego Libia con rotura de presa y miles de muertos. Después fue la DANA de València y ahora Sri Lanka, Malasia, Indonesia y Tailandia.
Sigamos como el que oye llover.
0
K
12
#7
Derko_89
#5
1730 mm en 24 horas en Vietnam; el huracán Melissa arrasando Jamaica; Inundaciones en México en octubre que me hicieron recordar (y mucho) las imágenes de la DANA valenciana; dos tifones azotando Filipinas de manera consecutiva. Todo esto en los últimos tres meses.
Y en España aún nos podemos dar con un canto en los dientes que este otoño las inundaciones bestias "sólo" las han sufrido unos cuantos pueblos del sur de Catalunya.
1
K
22
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
