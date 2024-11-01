Intrahistoria de una batalla interna: así se libró el choque entre Ortega Smith y Abascal en la cúpula de Vox  

El líder de Vox consolida su control interno tras apartar a Ortega Smith de la Ejecutiva y recortar sus cargos en el partido. La extrema derecha ha vuelto al foco político este martes después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya incrementado su confrontación con el ex secretario general del partido, Javier Ortega Smith. El cabeza de Vox ha optado por apartar definitivamente de la Ejecutiva nacional de Vox a Ortega Smith, un movimiento que se suma a una serie de jugadas previas que vienen avivando la lucha interna.