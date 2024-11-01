edición general
Intrahistoria de una batalla interna: así se libró el choque entre Ortega Smith y Abascal en la cúpula de Vox

Intrahistoria de una batalla interna: así se libró el choque entre Ortega Smith y Abascal en la cúpula de Vox  

El líder de Vox consolida su control interno tras apartar a Ortega Smith de la Ejecutiva y recortar sus cargos en el partido. La extrema derecha ha vuelto al foco político este martes después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, haya incrementado su confrontación con el ex secretario general del partido, Javier Ortega Smith. El cabeza de Vox ha optado por apartar definitivamente de la Ejecutiva nacional de Vox a Ortega Smith, un movimiento que se suma a una serie de jugadas previas que vienen avivando la lucha interna.

cocolisto #1 cocolisto
Peleas de escorpiones.
#5 abogado_del_diablo
#1 O de dos ratas por un churro.
johel #7 johel
#6 De ser el paguitas del PP ha pasado a ser el pagazas de Vox. Madurar no se, crecer ha crecido bastante.
johel #3 johel *
En una jerarquia vertical no puede haber dos lideres, en una organizacion totalitaria no hay lugar para la disidencia, en una organizacion mafiosa el Consigliere es el cortafguegos del Don.  media
#6 DonaldBlake
#3 Abascal criticaba eso mismo de los partidos hace unos años. Habrá madurado.
Daniel_Blake #2 Daniel_Blake
Purgas adolfistas.
#4 coninguez
Stalin's seal of approval
