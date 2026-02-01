Interestatal 19, la única carretera de EE.UU. donde se usa el sistema métrico

Hay muchos motivos por los que EEUU se ha mantenido al margen del uso del sistema métrico decimal, pero se resumen en uno: cambiar de forma de medir las cosas sería espectacularmente caro. Pese a ello las autoridades lo han intentado en unas cuántas ocasiones, una de ellas en 1975, bajo la presidencia de Jimmy Carter. (...) los estadounidenses consideran el uso del sistema tradicional parte de su identidad como nación. Así que en 1982 Ronald Reagan enterró la reforma.