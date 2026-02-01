edición general
Interestatal 19, la única carretera de EE.UU. donde se usa el sistema métrico

Hay muchos motivos por los que EEUU se ha mantenido al margen del uso del sistema métrico decimal, pero se resumen en uno: cambiar de forma de medir las cosas sería espectacularmente caro. Pese a ello las autoridades lo han intentado en unas cuántas ocasiones, una de ellas en 1975, bajo la presidencia de Jimmy Carter. (...) los estadounidenses consideran el uso del sistema tradicional parte de su identidad como nación. Así que en 1982 Ronald Reagan enterró la reforma.

3 comentarios
blak #3 blak
El blog estará bien pero no puedo darle tráfico al autor de cosas como esta www.libertaddigital.com/opinion/2025-10-04/diego-gonzalez-mugre-colau-
0
Elbaronrojo #2 Elbaronrojo *
Eso lo explican en los teen titans: el sistema métrico es idea de los malvados científicos y todo suena igual y el imperial está basado en medidas aleatorias e individuales.

youtu.be/tZ3H20IhFPI?feature=shared

Bueno, también tienen un episodio dedicado a la tierra tortita que está rodeada de un muro de mantequilla que impide que se caiga el agua por el borde. xD
0
Narmer #1 Narmer
Cuando la tradición entra por la puerta, la lógica, la sensatez y el pragmatismo salen por la ventana.
0

