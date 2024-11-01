Las inteligencias artificiales no pueden dejar de recomendar ataques nucleares en simulaciones de juegos de guerra [ENG]

Un investigador del King’s College de Londres ha trabajado en simulaciones al estilo «juegos de guerra» para ver qué sucedería si las inteligencias artificiales tuvieran el control de de las diferentes facciones en disputas fronterizas, por los recursos naturales escasos y las «amenazas existenciales». El resultado es que las IA acabaron usando al menos un arma táctica nuclear en el 95 por ciento de las ocasiones. [ Vía Microsiervos
-Adelante
-Jaque Nuke profersor Falken!
#2 Sal de mi mente!
Si el objetivo es ganar, y el juego acaba en cuando se gana, es la opción obvia.
Si el objetivo es sobrevivir y quedar lo mejor posible, acabando el juego tras una simulación de años, pues igual no es la opción optima por los efectos colaterales.
Y por supuesto, si se añaden unas "normas morales" de no poder hacer actos catalogados como crímenes de guerra, pues sería una opción descartada. Pero por lo que sea, los países no suelen incluir estas reglas en sus simulaciones de guerra.
Si no, no daría ese porcentaje de acabar en pepino nuclear.
Cuando EEUU era el único en tenerlas no dudó demasiado en usarlas.
Y la segunda (contra un país sin armas nucleares), son las repercusiones posteriores que pueden afectar a países que si las tienen (no se puede controlar hacia donde va la nube radiactiva) y nos pondríamos de nuevo en el primer escenario.
Pero creo que es legítimo criticar que los que se llenan la boca con conceptos como "crímenes de guerra" en sus simulaciones de guerra aceptan que ellos los pueden cometer para ganarla sin ningún problema. Por muy obvio que sea.
No sé si llegó a portada, pero ya la he visto por aquí.
Si meten en las ias como prioridad que las armamentísticas ganen pasta, seguro que baja.