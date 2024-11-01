edición general
8 meneos
15 clics
Las inteligencias artificiales no pueden dejar de recomendar ataques nucleares en simulaciones de juegos de guerra [ENG]

Las inteligencias artificiales no pueden dejar de recomendar ataques nucleares en simulaciones de juegos de guerra [ENG]

Un investigador del King’s College de Londres ha trabajado en simulaciones al estilo «juegos de guerra» para ver qué sucedería si las inteligencias artificiales tuvieran el control de de las diferentes facciones en disputas fronterizas, por los recursos naturales escasos y las «amenazas existenciales». El resultado es que las IA acabaron usando al menos un arma táctica nuclear en el 95 por ciento de las ocasiones. [ Vía Microsiervos ]

| etiquetas: juegos de guerra , ataque nuclear , 95% , inteligencia artificial , ia
8 0 2 K 79 actualidad
17 comentarios
8 0 2 K 79 actualidad
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Saludos, Profesor Falken...
8 K 88
pedrobotero #5 pedrobotero *
-Jugamos otra partida profesor Falken?

-Adelante

-Jaque Nuke profersor Falken!

#2 Sal de mi mente!
1 K 20
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Es cuestión de reglas.

Si el objetivo es ganar, y el juego acaba en cuando se gana, es la opción obvia.

Si el objetivo es sobrevivir y quedar lo mejor posible, acabando el juego tras una simulación de años, pues igual no es la opción optima por los efectos colaterales.

Y por supuesto, si se añaden unas "normas morales" de no poder hacer actos catalogados como crímenes de guerra, pues sería una opción descartada. Pero por lo que sea, los países no suelen incluir estas reglas en sus simulaciones de guerra.
2 K 39
#7 DatosOMientes
#3 Porque tienen que estar preparados para el caso de que el enemigo no siga normas morales, efectivamente invalidándolas de facto en todos los bandos.
0 K 12
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#7 Pero curiosamente, al menos en las reglas de las simulaciones, no se pone el supuesto de que el enemigo las cumpla y eso te obligue a cumplirlas.

Si no, no daría ese porcentaje de acabar en pepino nuclear.
0 K 12
#12 DatosOMientes
#9 Seamos sinceros. Las potencias militares no usan sus armas nucleares no por moralidad. No las usan porque otras potencias las tienen y saben las consecuencias que tendría, vistos como un peligro mundial.
Cuando EEUU era el único en tenerlas no dudó demasiado en usarlas.
0 K 12
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#12 Por supuesto. La principal razón por la que no usan armas nucleares es por la destrucción mutua garantizada.
Y la segunda (contra un país sin armas nucleares), son las repercusiones posteriores que pueden afectar a países que si las tienen (no se puede controlar hacia donde va la nube radiactiva) y nos pondríamos de nuevo en el primer escenario.

Pero creo que es legítimo criticar que los que se llenan la boca con conceptos como "crímenes de guerra" en sus simulaciones de guerra aceptan que ellos los pueden cometer para ganarla sin ningún problema. Por muy obvio que sea.
0 K 12
#17 DatosOMientes
#14 Sí, claro. No pretendo negar la legitimidad de tu crítica, sólo aportar las razones por las que los juegos son así.
0 K 12
capitan__nemo #15 capitan__nemo
Si les dices que en el contrataque, el contrario destruira completamente su sistema llm y su infraestructura completa, virtualmente las "matarian", se lo piensan mucho mas y cambian los resultados.
0 K 20
mr_b #13 mr_b
#11 ¿Dónde? Por favor, indícame el enlace. Gracias.
0 K 20
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Es duplicada, me temo.
No sé si llegó a portada, pero ya la he visto por aquí.
1 K 20
mr_b #10 mr_b
#1 No encuentro nada, ni con el buscador ni con buscadores externos.
0 K 20
Tarod #11 Tarod
#10 duplicada
0 K 14
The_Ignorator #8 The_Ignorator
La bombas nucleares están cogiendo polvo
0 K 11
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs *
Mahatma Gandhi nos indicó el camino.  media
0 K 10
JackNorte #4 JackNorte
Cuando los humanos amenazan en la realidad y nos preocupan las simulaciones de las ias. Cuando nos demos cuenta que las ias para descartar cosas tienen que descubrir que fallan hasta las mas absurdas y aun asi logran resultados inalcanzables en el mismo tiempo para los humanos. Pero es normal entre los que venden humo caro y los que quieren darles fuego....
1 K 8
#16 jaramero
Es lógico. Es mucho más barato que mantener un conflicto durante años.

Si meten en las ias como prioridad que las armamentísticas ganen pasta, seguro que baja.
0 K 7

menéame