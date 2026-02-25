edición general
1 meneos
9 clics

La IA recomienda ataques con armas nucleares en simulaciones de juegos de guerra, alerta un estudio

El estudio expuso a GPT-5.2, Claude Sonnet 4 y Gemini 3 Flash a 21 partidas con 329 turnos. En el 95% de los juegos simulados, esos modelos de IA generativa recurrieron a las armas nucleares. Aunque los ataques nucleares fueron "poco frecuentes", los modelos recurrieron al despliegue táctico de este tipo de arsenal. En lugar de disuadir, las amenazas provocaron "más a menudo una contraescalada que el sometimiento" del rival.

| etiquetas: ia , bombas nucleares , simulaciones , conflictos , guerras
1 0 0 K 14 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 14 actualidad
#3 Pitchford *
Las negociaciones de armas nucleares deberían promover las que tienen capacidad de segundo ataque, porque depender de las que pueden ser destruidas en un primer ataque impone una rapidez de decision tremenda y muy peligrosa en caso de alarma de ataque, que lo normal es que sea una falsa alarma. Lo mas probable es que el primer ataque nuclear futuro se lance como consecuencia de una falsa alarma de ataque. Y si la respuesta está controlada por una IA, pues peor todavía..
0 K 19
Pacman #4 Pacman
Por favor, que le pongan Juegos de Guerra a la IA

A todas
0 K 19
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Doctor Falken, jugamos
0 K 17
#2 Dav3n
Normal y lógico que cuando unos nazis entrenan IAs el resultado sea éste, lo extraño sería lo contrario.

Y es que me imagino al CEO de cualquier empresa de IA colaborando con Palantir, por ejemplo, y claro, es que entra dentro de lo esperable.
0 K 12
#1 guillersk
A ver ghandi también lo hace.

Y claro, si le dices que gane a toda costa o que aniquile al enemigo a toda costa, pues normal que tire de nukes
0 K 10

menéame