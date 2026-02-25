El estudio expuso a GPT-5.2, Claude Sonnet 4 y Gemini 3 Flash a 21 partidas con 329 turnos. En el 95% de los juegos simulados, esos modelos de IA generativa recurrieron a las armas nucleares. Aunque los ataques nucleares fueron "poco frecuentes", los modelos recurrieron al despliegue táctico de este tipo de arsenal. En lugar de disuadir, las amenazas provocaron "más a menudo una contraescalada que el sometimiento" del rival.