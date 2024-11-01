edición general
Inscripción de estudiantes negros en universidades de élite de EE.UU. cae a niveles de 1968

Tras décadas de crecimiento gradual, el número de estudiantes negros que se inscriben en muchas universidades de élite se ha reducido en los dos años desde que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la acción afirmativa en las admisiones, por lo que algunos campus tienen poblaciones negras de apenas 2% de alumnos de primer año. En Princeton y algunas otras universidades, el número de nuevos estudiantes negros ha caído casi a la mitad en ese lapso.

4 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Primer objetivo cumplido, ahora que caigan al nivel de 1920. xD
#2 Pingocho *
Joder, que rápido retroceden. Si siguen así el próximo año reabren el mercado de esclavos.

Lo digo en broma pero, como va el mundo, ya me da miedo que se haga realidad en pocos años
Dragstat #3 Dragstat
#2 no creo que suceda por el simple hecho de que se han dado cuenta de que sale más a cuenta tener trabajadores que esclavos. Los esclavos los tienes que mantener, alimentarlos y darles cobijo. Y puedes hasta ser responsables de sus actos. A un trabajador le pagas cuatro duros y te da igual que no tenga vivienda o que comer, y si es extranjero que lo deporten. Además cada vez se necesitan menos trabajadores para la mayoría de trabajos para esclavos.
Apotropeo #4 Apotropeo
#2 que el algodón no se recoge solo
