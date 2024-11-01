Inscripción de estudiantes negros en universidades de élite de EE.UU. cae a niveles de 1968

Tras décadas de crecimiento gradual, el número de estudiantes negros que se inscriben en muchas universidades de élite se ha reducido en los dos años desde que la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la acción afirmativa en las admisiones, por lo que algunos campus tienen poblaciones negras de apenas 2% de alumnos de primer año. En Princeton y algunas otras universidades, el número de nuevos estudiantes negros ha caído casi a la mitad en ese lapso.