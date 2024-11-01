edición general
Una inocentada sin gracia: Franco se pasea por Valencia

El humor es un material sensible. La línea que separa la gracia del más absoluto desastre es finísima, casi imperceptible. Depende de innumerables factores tanto del emisor como del destinatario. En este caso, sin embargo, no admite discusión. El 'regreso' de Francisco Franco a las calles de Valencia no despierta ni una leve sonrisa. La parodia, orquestada por el líder de España 2000, José Luis Roberto, se ha saldado, además, con una multa al hombre que simulaba ser el dictador.

comentarios
Pertinax
Al muy gañán debe haberle jodido que multen al mismísimo Generalísimo. xD

tronchastiles
#1 La he puesto en ocio humor solo por eso. Hace falta ser payaso xD

Enero2025
A nadie le gusta la libertad de expresión ajena.

EsUnaPreguntaRetórica
#2 #8 La multa fue por ir sin cinturón, no por ir disfrazado de gañán.

Veelicus
A mi no me parece mal, forma parte de la libertad de expresión hacer el imbecil, la pena es que los jueces en ocasiones no lo creen asi, sobre todo cuando se hacen gracietas que molestan a los abogados fascianos

Suleiman
Parodia dice... Es lo que está deseando, un golpe de estado....

alfre2
Qué falta de higiene hay en esas calles. Ascazo!!

VFR
que poco se ha cambiado en 50 años, el humor sigue teniendo que pasar censura

ElenaCoures1
Vaya tarugos
Y encima se han dejado el palio, los muy idiotas xD


