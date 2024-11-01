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Los inmigrantes no respetan nuestra cultura, los españoles tampoco
Hoy la mayoría de nosotros no nos reconocemos en lo que se consideraba cultura española en los años 50, en sus valores morales, religiosos, políticos y sociales...
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migrantes
,
españa
,
cultura
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respeto
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#1
Mesopotámico
España foco de enfobia desde que el hombre es hombre
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41
#2
SeñorPresunciones
#1
Y es una pena, somos un país con una cultura muy rica y variada, pero el único acervo cultural que se promociona en España es el que da votos a partido X de turno.
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K
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#5
Lusco2
#2
"Son españoles los que no pueden ser otra cosa"
Yo soy gallego
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K
7
#7
Thornton
¿Qué es cultura española?
¿Abarca sus variantes regionales? Si es así, habría que pedir respeto por el idioma asturleonés o el aranés. O por los fueros navarros, que vienen del siglo IX. Pero, cosa curiosa, los amantes de la cultura española suelen ridiculizar la promoción de las lenguas vernáculas y gritar "¡se rompe España!" cuando oyen hablar de fueros.
¡Qué tontería andar preguntándose que es cultrua española! Basta con preguntarle a José Antonio Camaho o, en su defecto, a cualquier tertulaino de El Hormiguero.
0
K
20
#6
johel
*
Si comportarse como un iletrado y hacer un esfuerzo para demostrar tanto ignorancia como vacaciones intelectuales permanentes, entonces si, cada dia hay mas cultura española entre los españoles.
0
K
11
#4
DayOfTheTentacle
Normal
0
K
9
#3
Quimycof
*
"vestir pantalones o comer entresijos de cordero no sé sí son rasgos inherente y universalmente apreciables ni creo que su rechazo ponga en crisis nuestra sociedad"
Eso tal vez no, el trato denigrante a las mujeres y los homosexuales, seguro que sí.
"Pongamos que hablamos de la cultura española en sentido estrictamente antropológico. Aquí deberíamos empezar por preguntarnos qué es cultura española. ¿Abarca sus variantes regionales? Si es así, habría que pedir respeto
…
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2
K
8
#8
stygyan
#3
como persona perteneciente al colectivo, tengo un problema con afirmaciones como la de tu última frase. Que sí, que no quiero que me vengan los musulmanes a imponer nada. Les doy la bienvenida, pero ya tu sabes.
Sin embargo, nadie habla de los sudamericanos y sus cultos. Nadie habla de que las cafeterías y restaurantes con versículos de la biblia en neón siguen creciendo. Nadie habla de que hay predicadores que se ponen a gritar en las calles nosequécarajos de "hombre y mujer dios los…
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Yo soy gallego
¡Qué tontería andar preguntándose que es cultrua española! Basta con preguntarle a José Antonio Camaho o, en su defecto, a cualquier tertulaino de El Hormiguero.
"Pongamos que hablamos de la cultura española en sentido estrictamente antropológico. Aquí deberíamos empezar por preguntarnos qué es cultura española. ¿Abarca sus variantes regionales? Si es así, habría que pedir respeto
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Sin embargo, nadie habla de los sudamericanos y sus cultos. Nadie habla de que las cafeterías y restaurantes con versículos de la biblia en neón siguen creciendo. Nadie habla de que hay predicadores que se ponen a gritar en las calles nosequécarajos de "hombre y mujer dios los… » ver todo el comentario