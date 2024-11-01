Inicio cuatro nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles

Después de que haya trascendido el auto por el que se le procesa por delitos de injurias y calumnias, Vito Zoppellari Quiles ha emprendido una huida hacia adelante reiterando parte de las invenciones sobre mí que motivaron la querella. Quiles lanzó un tuit llamándome “delincuente”, “sinvergüenza” y “extorsionador”. Más tarde, ha publicado que soy “el líder de una organización delictiva”. He decidido emprender 4 nuevas acciones judiciales contra personajes de la extrema derecha que se dedican al negocio de la difamación, entre ellos Vito Quiles.