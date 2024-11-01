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Inicio cuatro nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles

Inicio cuatro nuevas causas judiciales contra difamadores de ultraderecha: uno de ellos es Vito Quiles

Después de que haya trascendido el auto por el que se le procesa por delitos de injurias y calumnias, Vito Zoppellari Quiles ha emprendido una huida hacia adelante reiterando parte de las invenciones sobre mí que motivaron la querella. Quiles lanzó un tuit llamándome “delincuente”, “sinvergüenza” y “extorsionador”. Más tarde, ha publicado que soy “el líder de una organización delictiva”. He decidido emprender 4 nuevas acciones judiciales contra personajes de la extrema derecha que se dedican al negocio de la difamación, entre ellos Vito Quiles.

| etiquetas: ultraderecha , injurias , calumnias , vito quiles , ruben sanchez
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3 comentarios
30 7 3 K 145 actualidad
karakol #1 karakol
Rubén Sánchez subiendo como un cohete en la lista Forbes a costa de los retarders. :-D
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Mltfrtk #2 Mltfrtk
¡Vamooooooos! :hug: Ansioso por ver quiénes son los ganadores los cuatro boletos que reparte Rubén.
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#3 Tensk
¿Esta no es dupe?
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menéame