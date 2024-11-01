La iniciativa que pretende vigilar las conversaciones de cientos de millones de personas y que Sánchez apoya

España y otros 11 países presionan para aprobar la iniciativa conocida como Chat Control. Según las organizaciones de derechos digitales, supondría el fin de la privacidad en las conversaciones en línea y abriría la puerta a “una vigilancia masiva”.
| etiquetas: jniciativa , vigilar , conversaciones , personas , sánchez , apoyo
Porque si son cuatro gatos no vale la pena ni escucharlos...
www.meneame.net/search?q=Psoe+izquierda&w=comments&h=&o=da
Hay que joderse
P. D. Posiblemente quiera controlar a su familia.
Para algo son socialdemócratas.
Un saludo a todos los “espías”.
Ahora nos van a tener vigilados hasta cuando vayamos a cagar y a cambio mos vamos a quedar sin casa, sin sanidad y trabajando 18 horas día por un mendrugo de pan... pero conseguimos derrotar al comunismo y esto nos compensa todo