La iniciativa que pretende vigilar las conversaciones de cientos de millones de personas y que Sánchez apoya

España y otros 11 países presionan para aprobar la iniciativa conocida como Chat Control. Según las organizaciones de derechos digitales, supondría el fin de la privacidad en las conversaciones en línea y abriría la puerta a “una vigilancia masiva”.

11 comentarios
Comentarios destacados:    
Feindesland #7 Feindesland
¿Entonces cuantos escaños tiene la izquierda?

Porque si son cuatro gatos no vale la pena ni escucharlos...

:-D
Carnedegato #4 Carnedegato *
Sánchez apoyando el Chat Control es de manual: el tipo que indulta golpistas y negocia en secreto con fugitivos ahora quiere vigilar lo que hablamos por WhatsApp. La PSOE pasa de la “memoria democrática” a la memoria USB, todo controladito, no sea que alguien critique sus chanchullos de contratos, sobres de Ábalos o los tejemanejes de Cerdán en un chat privado.
plutanasio #11 plutanasio
#6 La PSOE es el partido de izquierdas de schrodinger o cómo se escriba xD xD xD
#8 Leon_Bocanegra *
#6 tomate un tiempo leyendo está busqueda que he hecho. Ya verás que sorpresas te llevas.

www.meneame.net/search?q=Psoe+izquierda&w=comments&h=&o=da

Hay que joderse
Lamantua #2 Lamantua *
Ahora es cuando lameculos meneantes Sanchistas lo aplauden porque Pedro es de izquierdas. xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
P. D. Posiblemente quiera controlar a su familia.
#3 soberao
#2 El PSOE no es un partido de izquierdas.
Lamantua #6 Lamantua
#3 Yo creía que sí. Se pasan la vida “diciendo” cosas de izquierdas. :troll: :troll:
Cehona #10 Cehona
#3 Si lo solicitas antes en Podemos, si.
Para algo son socialdemócratas.
#5 To_lo_loco
Supongo que es más la legalización de un acto que ya hacen los estados.

Un saludo a todos los “espías”.
Grymyrk #9 Grymyrk
#5 Un saludo de parte de la Stasi

Ahora nos van a tener vigilados hasta cuando vayamos a cagar y a cambio mos vamos a quedar sin casa, sin sanidad y trabajando 18 horas día por un mendrugo de pan... pero conseguimos derrotar al comunismo y esto nos compensa todo
