Una ingeniera del Ejército diseña un espigón para frenar avalanchas migratorias en Ceuta

Una ingeniera del Ejército diseña un espigón para frenar avalanchas migratorias en Ceuta

La revista Armas y Cuerpos, publicación oficial de la enseñanza militar del Ejército de Tierra, ha incluido en su último número un artículo que pone el foco en Ceuta como enclave estratégico de la defensa nacional. Bajo el título “Reforzamiento y ampliación del espigón del Tarajal en Ceuta para el control de flujos migratorios”, la dama alférez cadete de Ingenieros Marta Vara González presenta una propuesta técnica integral para transformar esta infraestructura clave en la frontera sur de Europa.

comentarios
#6 Quillotro
Tengo una pregunta. ¿Y esto en euros viene a salirnos por el módico precio de...?
Supercinexin #1 Supercinexin
¿No sería mejor venderle Ceuta al Rey de Marruecos y ya está? Si al final se la va a acabar quedando igual, joder.
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 y de paso las islas Canarias asi nos ahorramos lo de decir " y una hora menos en Canarias" en la tele.
Magog #4 Magog
#1 los habitantes de Ceuta no se yo si estarían muy contentos con eso.
Por otra parte esos territorios nunca han sido suyos, que les de TOC ver que no tienen el mapa completado, francamente, problema suyo.

Que en 100 años pasen a ser de Marruecos porque la población quiera, pues olé, pero ahora mismo se puede ir a cagar un poco.
alfema #2 alfema
No se si será por ser miope, pero no acierto a ver la diferencia entre una imagen y otra, salvo que dentro hay pedrolos en el espigón y por fuera algo que no distingo bien.
enochmm #5 enochmm
¿Cómo era la frase? ¿La ingeniería militar es a la ingeniería lo que la música militar es a la música?
