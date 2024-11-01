Una ingeniera del Ejército diseña un espigón para frenar avalanchas migratorias en Ceuta

La revista Armas y Cuerpos, publicación oficial de la enseñanza militar del Ejército de Tierra, ha incluido en su último número un artículo que pone el foco en Ceuta como enclave estratégico de la defensa nacional. Bajo el título “Reforzamiento y ampliación del espigón del Tarajal en Ceuta para el control de flujos migratorios”, la dama alférez cadete de Ingenieros Marta Vara González presenta una propuesta técnica integral para transformar esta infraestructura clave en la frontera sur de Europa.
| etiquetas: ejército , ceuta , espigón , avalanchas migratorias
Por otra parte esos territorios nunca han sido suyos, que les de TOC ver que no tienen el mapa completado, francamente, problema suyo.
Que en 100 años pasen a ser de Marruecos porque la población quiera, pues olé, pero ahora mismo se puede ir a cagar un poco.