Una ingeniera del Ejército diseña un espigón para frenar avalanchas migratorias en Ceuta

La revista Armas y Cuerpos, publicación oficial de la enseñanza militar del Ejército de Tierra, ha incluido en su último número un artículo que pone el foco en Ceuta como enclave estratégico de la defensa nacional. Bajo el título “Reforzamiento y ampliación del espigón del Tarajal en Ceuta para el control de flujos migratorios”, la dama alférez cadete de Ingenieros Marta Vara González presenta una propuesta técnica integral para transformar esta infraestructura clave en la frontera sur de Europa.