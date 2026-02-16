Un informe de la Policía prevé que los inmigrantes regularizados duplicarán el cálculo del Gobierno

Serán más del doble de lo estimado por el Gobierno español. La Policía Nacional calcula que en un primer momento los inmigrantes irregulares beneficiarios de la regularización en ciernes en España serán entre un millón y 1,35 millones, pero el proceso extraordinario ahora abierto tendrá otros efectos a más largo plazo. Anunciada a finales de enero por Irene Montero, secretaria política de Podemos, la regularización abarcaría, según ella, a unas 500.000 personas, una cifra ratificada por el presidente Pedro Sánchez en un artículo publicado el...