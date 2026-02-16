edición general
3 meneos
7 clics

Un informe de la Policía prevé que los inmigrantes regularizados duplicarán el cálculo del Gobierno

Serán más del doble de lo estimado por el Gobierno español. La Policía Nacional calcula que en un primer momento los inmigrantes irregulares beneficiarios de la regularización en ciernes en España serán entre un millón y 1,35 millones, pero el proceso extraordinario ahora abierto tendrá otros efectos a más largo plazo. Anunciada a finales de enero por Irene Montero, secretaria política de Podemos, la regularización abarcaría, según ella, a unas 500.000 personas, una cifra ratificada por el presidente Pedro Sánchez en un artículo publicado el...

| etiquetas: informe , policía , inmigrantes , regularizados
3 0 2 K 13 actualidad
5 comentarios
3 0 2 K 13 actualidad
kumo #2 kumo
Si ya de base no tenían ni idea de cuántos eran (horquilla de de 500K a 800K) pues no me sorprende mucho que en realidad no tengan ni puta idea de a quién y cuántos nos quieren meter por las bravas.
2 K 13
Yonny #3 Yonny *
#2 meter por las bravas? esas personas ya están aquí, no entiendo el argumento de lo quieren meter. ¡QUE YA ESTAN AQUI!
Se trata de que trabajen pagando impuestos, que es lo que necesita España para poder pagar las pensiones.
2 K 30
Jaime131 #1 Jaime131
Igual es que han maquillado las cifras.
0 K 10
#4 pascuaI *
#1 ¿Por qué iban a tener que maquillar nada? En España está todo el mundo a favor de esto: la izquierda, la derecha, la CEOE, la Iglesia, los grandes empresarios, los sindicatos...
1 K 18
Yonny #5 Yonny
#4 excepto los anti-todo (anti derechos, anti libertades, anti servicios públicos, anti pensiones públicas, anti sanidad, anti educación...)
0 K 10

menéame