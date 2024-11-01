Un informe municipal certificó en 1984 que la Plaza del Triunfo, inmatriculada por la Iglesia, era propiedad del Ayuntamiento de Córdoba

...El 8 de abril el obispo Demetrio Fernández se presentó ante el registrador de la propiedad privada e inscribió a su nombre la plaza y el Triunfo. Todo indica que el Ayuntamiento no fue informado del registro de un bien que figuraba en el inventario municipal. Un mes y medio después, el 22 de mayo, el PP ganó las elecciones locales y se hizo con el Ayuntamiento. Casualidades de la vida, la plaza del Triunfo y el monumento desaparecieron del inventario municipal ese mismo año..