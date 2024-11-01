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Un informe municipal certificó en 1984 que la Plaza del Triunfo, inmatriculada por la Iglesia, era propiedad del Ayuntamiento de Córdoba

Un informe municipal certificó en 1984 que la Plaza del Triunfo, inmatriculada por la Iglesia, era propiedad del Ayuntamiento de Córdoba

...El 8 de abril el obispo Demetrio Fernández se presentó ante el registrador de la propiedad privada e inscribió a su nombre la plaza y el Triunfo. Todo indica que el Ayuntamiento no fue informado del registro de un bien que figuraba en el inventario municipal. Un mes y medio después, el 22 de mayo, el PP ganó las elecciones locales y se hizo con el Ayuntamiento. Casualidades de la vida, la plaza del Triunfo y el monumento desaparecieron del inventario municipal ese mismo año..

| etiquetas: inmatriculaciones , plaza del triunfo , iglesia , laicismo , ayuntamiento
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3 comentarios
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pepel #1 pepel
Tendría que pagar todo el dinero invertido en su mantenimiento y conservación por las arcas públicas. Igual que hacen con Franco.
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makinavaja #2 makinavaja
La iglesia robando siempre que puede, como siempre....
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mariettica #3 mariettica
#2 pues se han juntado el hambre con las ganas de comer...
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menéame