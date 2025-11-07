edición general
Influencers estadounidenses relacionan falsamente a Mamdani con un grupo extremista [ENG]

Mamdani —el primer musulmán y surasiático elegido para liderar la ciudad más grande de Estados Unidos— logró esta semana una victoria contundente pese a los duros ataques contra sus propuestas políticas y su religión. Varias cuentas contrarias a Mamdani en X, la red propiedad de Elon Musk, han difundido un supuesto comunicado del ISIS titulado “Operación Proyecto Manhattan”, que aludía a un ataque en Nueva York el día de las elecciones contra lo que llamaban “la agresión estadounidense”.

