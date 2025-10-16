Un influencer alucina con el Ayuntamiento de Gijón por la pronta instalación de las luces de Navidad: «¿Nos estamos volviendo locos?»

Si una cosa está clara en los últimos años es que la campaña de Navidad cada vez se amplía más en el sector comercial o turístico para tratar de aprovechar el tirón de esta festividad. Hay algunos amantes de esta época del año que agradecen poder disfrutar de toda la parafernalia que rodea a esta celebración, pero hay otras personas a las que no les gusta tanto y les parece exagerado.