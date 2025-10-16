edición general
Un influencer alucina con el Ayuntamiento de Gijón por la pronta instalación de las luces de Navidad: «¿Nos estamos volviendo locos?»

Si una cosa está clara en los últimos años es que la campaña de Navidad cada vez se amplía más en el sector comercial o turístico para tratar de aprovechar el tirón de esta festividad. Hay algunos amantes de esta época del año que agradecen poder disfrutar de toda la parafernalia que rodea a esta celebración, pero hay otras personas a las que no les gusta tanto y les parece exagerado.

#3 sliana
vigo inauguro la instalacion en agosto. pal año pueden dejarlas y asi se ahorran el coste. ya nadie se iba a escandalizar
Premutos73 #7 Premutos73
#3 Pero si no las quitan no se llevan los sobres cada año.
lonnegan #2 lonnegan
Un influencer no, Senén, el muil mas grande de todo Gijón xD xD xD
#8 Pitchford
En Madrid ya hay árboles artificiales de Navidad en el Matadero. No sé si los han puesto hace poco o están desde el año pasado, apagados para pasar desapercibidos..
wildseven23 #4 wildseven23
Tiene cierta lógica... Empresas instaladoras de iluminación navideña hay pocas en España y, como cada vez los Ayuntamientos quieren más y más luces, los trabajos se han de realizar cada vez antes.

Más que nada, porque no hay tiempo para recorrer la península a quince días vista del encendido.
Asimismov #9 Asimismov
Son los obispados quienes quieren iluminar el Halloween
Aokromes #1 Aokromes
yo en mi ciudad vi TURRON en septiembre en los super mercados, antes de que acabase el verano.
#5 Juanjolo
Hay gente que no quita las luces de los balcones en todo el año
