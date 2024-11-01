El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"  

En noviembre de 2025, Irene nos contó que su vida cambió después de que llamaran a su tiembre."Estaba trabajando tranquilamente, llamaron a la puerta y me dijo: 'Soy fulano, te doy 10.000 euros y te piras, porque hemos comprado el bloque, queremos echar a todos los vecinos y, evidentemente, venderlo más caro", denunció la mujer.