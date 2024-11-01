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El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"

El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"  

En noviembre de 2025, Irene nos contó que su vida cambió después de que llamaran a su tiembre."Estaba trabajando tranquilamente, llamaron a la puerta y me dijo: 'Soy fulano, te doy 10.000 euros y te piras, porque hemos comprado el bloque, queremos echar a todos los vecinos y, evidentemente, venderlo más caro", denunció la mujer.

| etiquetas: vecinos acosados , fondo buitre
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6 comentarios
11 2 0 K 213 actualidad
alfre2 #1 alfre2
Dejadlos especular, comunistas!! :wall:
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Connect #6 Connect
Suelen ser contratos de renta antigua, y sobre todo firmados antes de la pandemia, que ya nada tienen que ver con la barbaridad que se paga ahora.

Si quieren que se vayan, que empiecen proponiendo 20.000€ como mínimo. Hay que tener en cuenta que esos pisos se alquilarán ya a un mínimo de 2000€/mes. y con las subidas anuales acabarán en más de 2.500€.

De todas maneras es un ejemplo de que algo falla cuando pese a eliminar en Barcelona los pisos turísticos para 2027, prohibir el alquiler de habitaciones por encima de la renta mensual, y de limitar los contratos temporales para menos de un año, todavía se sigue en especulando.
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Andreham #2 Andreham
Si están de alquiler, que es lo que parece, los van a tirar en 5 años como mucho.

De mientras, pues lo de siempre, la propiedad privada es sagrada, los contratos son sagrados... siempre que beneficien al lado más rico.
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#4 UNX
Puedes tener un contrato legal y vigente, pero ellos pueden, legalmente, "invitarte a irte".
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aupaatu #5 aupaatu
Los peligros de buenimo de la antiocupacio que ha sustituido al desahucio de cara a la galeria
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menéame