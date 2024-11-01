El infierno de vecinos acosados por un fondo buitre para que abandonen sus casas: "Hay quienes se están yendo porque no aguantan la presión"  

En noviembre de 2025, Irene nos contó que su vida cambió después de que llamaran a su tiembre."Estaba trabajando tranquilamente, llamaron a la puerta y me dijo: 'Soy fulano, te doy 10.000 euros y te piras, porque hemos comprado el bloque, queremos echar a todos los vecinos y, evidentemente, venderlo más caro", denunció la mujer.
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Si quieren que se vayan, que empiecen proponiendo 20.000€ como mínimo. Hay que tener en cuenta que esos pisos se alquilarán ya a un mínimo de 2000€/mes. y con las subidas anuales acabarán en más de 2.500€.
De todas maneras es un ejemplo de que algo falla cuando pese a eliminar en Barcelona los pisos turísticos para 2027, prohibir el alquiler de habitaciones por encima de la renta mensual, y de limitar los contratos temporales para menos de un año, todavía se sigue en especulando.
De mientras, pues lo de siempre, la propiedad privada es sagrada, los contratos son sagrados... siempre que beneficien al lado más rico.