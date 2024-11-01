Infartos sin ambulancias, traslados en taxi y gasolineras: así se desangra la sanidad andaluza

Un infarto. Hora y media para que llegue una ambulancia. Así está Andalucía. No es una excepción, ni un caso aislado. Es el reflejo más crudo del colapso sanitario que sufre esta comunidad. Antonio, un vecino de Alcalá de Guadaíra, estuvo a punto de morir esperando una ayuda que nunca llegaba. Y lo que vivió él podría pasarle mañana a cualquiera.
| etiquetas: infartos , ambulancias , traslados , taxi , sanidad , andaluza
La de casos que habrá que hayan palmado y no lo sabemos porque no pueden dar su testimonio.
cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sociedad/aumento-gasto-defensa-euro
¿quienes los votan? los andaluces.
Fin de la noticia.
Extrapolable al resto del país, sin excepción.