Infartos sin ambulancias, traslados en taxi y gasolineras: así se desangra la sanidad andaluza

Un infarto. Hora y media para que llegue una ambulancia. Así está Andalucía. No es una excepción, ni un caso aislado. Es el reflejo más crudo del colapso sanitario que sufre esta comunidad. Antonio, un vecino de Alcalá de Guadaíra, estuvo a punto de morir esperando una ayuda que nunca llegaba. Y lo que vivió él podría pasarle mañana a cualquiera.

vicus.
Quillo, que er PP mata. Sus dais cuen...
Joan_Pikutara
Privatizar la Sanidad significa asesinar para robar.
elgranpilaf
#2 Así es. Mismo concepto que se podría aplicar a por ejemplo las guerras
XtrMnIO
Ese es el truco de la derecha, destrozar la sanidad pública para que se genere la ides entre la plebe de que la sanidad pública es una mierda, y que contraten la privada.
joffer
Votamos asesinos obtenemos homicidios
perrico
Y ese es el que ya vívido para contarlo.
La de casos que habrá que hayan palmado y no lo sabemos porque no pueden dar su testimonio.
maquingo
¿Quienes lo padecen? los andaluces
¿quienes los votan? los andaluces.

Fin de la noticia.

Extrapolable al resto del país, sin excepción.
