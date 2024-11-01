·
Inés Hernand lanza un mensaje demoledor al ver que un 19% de los jóvenes echan de menos a Franco: "Mi abuela solo comía perro una vez a la semana"
Denuncia la banalización del franquismo en redes sociales.
|
etiquetas
:
franco
,
franquismo
,
españa
,
época de franco
,
dictadura
,
rtve
,
tve
9 comentarios
#1
Feindesland
la bisabuela de estos tendría su propia historia.
De hecho, mis dos abuelos contaban historias diferentes... Pero na... Es inútil explicar esto.
2
K
41
#5
aPedirAlMetro
*
#1
"Es inútil explicar esto"
¿Explicar el que, que durante una guerra civil se llevan a cabo atrocidades por todos los bandos ?
¡Acabas de descubrir América!
Ahora hablemos sobre quién inició esa guerra...
Luego continuemos sobre todo lo que sucedió una vez terminó la guerra... durante décadas...
0
K
7
#7
Feindesland
#5
ah,, que quién la inició, y l culpa.
Paso del confesionario. Paso d ela penitenmcia. Paso de Versalles.
Soy demasiado joven para que me importe eso.
0
K
18
#4
encurtido
*
Banalización es esto. Soy unos pocos años mayor que esta señora, mis abuelos eran jóvenes en la posguerra y vivían en una de las zonas más deprimidas de España.
Sólo conozco alguna vaga anécdota de "los X una vez hicieron un arroz al que echaron perro / gato y no lo dijeron hasta terminar de comer creyendo todos que era conejo". Vaga anécdota porque es un cuento recurrente en todas partes de España, incluso otros países y ya ni sabe cuáles son ciertos y cuáles no.
Que el franquismo era peor que una democracia lo podemos entender todos. Que había un apocalipsis zombi/perruno pues entonces nos ponemos alerta en que nos la están colando.
1
K
16
#8
Chinchorro
Los tristes chavales víctimas del "confrancosevivíamejorismo" se ven a sí mismos perteneciendo a las doscientas familias a las que el régimen beneficiaba y entre las que se repartió la españita fascista y muerta de hambre. Más o menos como los que votan para favorecer las políticas de los ricos porque piensan que un día serán como ellos.
Obviamente, la realidad sería bien distinta, pero ellos tienen la fantasía de poder del "señorito" de la época. Que ya hay que ser mierdecilla humana para fantasear con ser un cortijero con escopeta que deja embarazada a la sirvienta y la manda a abortar a Londres para pasar a la siguiente, o un militarzuelo mediocre disfrutando del maltrato sádico de su tropa. En fin.
0
K
11
#9
Javi_Pina
Y en Valencia defensores ellos de la paella tradicional y que es una aberración ponerle costilleja, pero se olvidan de un ingrediente de la original, la rata de marjal.
0
K
10
#3
Javi_Pina
En Mallorca se estilaba más el gato. Si no conoces la forma de las costillas pasa perfectamente por conejo
0
K
10
#6
Aokromes
#3
a mi abuela le intentaron una vez dar gato por conejo, no colo.
0
K
10
#2
aPedirAlMetro
“Mi abuela solo comía perro una vez a la semana”
Una vez solamente ? Eso es de pobres, los ricos, comian 3 veces a la semana!
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
