La inédita foto de Ayuso vestida de novia que acredita su boda con el empresario Sergio Rafael Hernández Torre Durban, ahora bajo sospecha

En la imagen, a la que ha tenido acceso este medio, se ve a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ataviada con traje nupcial mientras, en el fondo, aparece el empresario vestido de novio, quien se convirtió en su primer marido y mentor político.

| etiquetas: foto , boda , ayuso , rafael hernández torre
7 comentarios
TikisMikiss #3 TikisMikiss
Algunos deberían dejar de hacerse pajas con Ayuso todo el puto día.

Que sí, que se la quieren fockar, que sí, que se hacen pajas como un mono todo el puto día, que sí. Pero en serio, que a los demás no nos importa una puta mierda las parafilias y fantasías sexuales de algunos.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Algunos deberían dejar de hacerse pajas con Ayuso todo el puto día.

Para eso ya está el Komando Fatxoso. A los demás nos interesan sus chanchullos.
TikisMikiss #5 TikisMikiss
#4 Yo no me meto con que los fachosos se quieran hacer pajas todo el día con la Ayuso, lo único que digo es que no restrieguen sus pajas y su semen en la cara de los meneantes que no nos importan sus fantasías sexuales.
triste_realidad #7 triste_realidad
#3 Ya sabemos que eres mas de Iglesias :troll:
#6 Marcus78
No entiendo la noticia: se desconocía que había estado casada?
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Que mona va esta chica siempre
Aguarrás #2 Aguarrás
#1 Y lo poco ladrona que es para lo guapa, ¿Verdad?. :-D xD
