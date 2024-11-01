La inédita foto de Ayuso vestida de novia que acredita su boda con el empresario Sergio Rafael Hernández Torre Durban, ahora bajo sospecha  

En la imagen, a la que ha tenido acceso este medio, se ve a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ataviada con traje nupcial mientras, en el fondo, aparece el empresario vestido de novio, quien se convirtió en su primer marido y mentor político.
| etiquetas: foto , boda , ayuso , rafael hernández torre
Que sí, que se la quieren fockar, que sí, que se hacen pajas como un mono todo el puto día, que sí. Pero en serio, que a los demás no nos importa una puta mierda las parafilias y fantasías sexuales de algunos.
Algunos deberían dejar de hacerse pajas con Ayuso todo el puto día.
Para eso ya está el Komando Fatxoso. A los demás nos interesan sus chanchullos.