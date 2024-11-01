edición general
Indice de clasificacion oficial para pasaportes año 2025

El Índice Henley Passport es la clasificación original y autorizada de todos los pasaportes del mundo según el número de destinos a los que pueden acceder sus titulares sin necesidad de visado previo. El índice se basa en datos exclusivos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa, y ha sido mejorado por el equipo de investigación de Henley & Partners.

RoterHahn
Eeuu en el decimosegundo puesto cuando el 2015 estaba en el primer puesto.
España empatado con alemania en el cuarto.
cocococo
#1 Para entrar a España no hace falta pasaporte, vale entrar en patera.
