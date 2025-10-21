edición general
Las incógnitas de la muerte del discapacitado Valentín estando en custodia policial: ¿"Cadena de negligencias" o sobredosis?

Las incógnitas de la muerte del discapacitado Valentín estando en custodia policial: ¿"Cadena de negligencias" o sobredosis?

"Es un caso de lo más inusual. Ya no es que muera una persona en un calabozo, es que muera un chaval con discapacidad psíquica del 66% y de una parada cardiorrespiratoria". Valentín Palermo sólo tenía 29 años. Aparentemente, "era un joven inofensivo, muy tranquilo, jamás violento ni agresivo y, además, muy conocido en la zona tanto por las autoridades como por todos los servicios de sanidad que se le puedan ocurrir", narra a EL ESPAÑOL su padrastro, Daniel Ropero.

woody_alien #2 woody_alien
"era un joven inofensivo, muy tranquilo, jamás violento ni agresivo y, además, muy conocido en la zona tanto por las autoridades como por todos los servicios de sanidad que se le puedan ocurrir", narra a EL ESPAÑOL su padrastro, Daniel Ropero. [..] "Valentín debía estar ingresado en un centro psiquiátrico o de contención, y tenemos autos de jueces ordenando que lo ingresaran por su propia seguridad y la de los demás", asegura Ropero. [..] Llevamos doce años

riz #3 riz *
O las dos cosas, no? Que no son excluyentes.
#1 Mengüi
Joder, qué fuerte.
Y qué HDP los que lo utilizaban de mensajero.
#4 pirat
Conozco de primera mano un caso de tortura policial de la loca en la zona en represalia a una persona que solo les hacía ver que se estaban pasando... La espalda totalmente morada a porrazos tras su paso por el "cuartito" del cuartelillo, ni abú graib...
Por supuesto al cabo de los años considerado culpable y consecuentemente decidió dejar el cargo político que entonces ostentaba y seguir discretamente con su reconocida carrera profesional.
Aunque haya numerosos irregularidades que he presenciado, desde aquello, mi desconfianza con la policía es absoluta.
