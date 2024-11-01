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Incautado un arsenal de ultras en la A-4, camino de la final de la Copa del Rey
Entre los objetos intervenidos hay cuchillos, palos, una funda de pistola, cadenas y pasamontañas. También se ha incautado material contundente camuflado en turismos
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incautacion
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#1
Almirantecaraculo
Se sabe la nacionalidad?
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#4
FueraSionistasdeMeneame
lo de los cuchillos, palos, sprays de pimienta, ok ¿pero que coño pintan los guantes de moto o las gorras?
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#2
Mark_
Y todo esto lo tiene que soportar una ciudad de donde no son ninguno de los dos equipos, con el centro a reventar de gente, y te los ves sacando banderas fachas, arrasando por los bares, peleas, meando por las esquinas, haciendo botellón y llenando todo de mierda...
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#5
makinavaja
¿una funda de pistola? Entiendo que la pistola se incaute... pero una funda ¿QUé peligro tiene?
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#3
NoPracticante
Seguro que la justicia actúa como de costumbre.
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