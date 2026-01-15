edición general
Se inaugura en Arabia Saudí una montaña rusa que alcanza los 250 kilómetros por hora  

Más alta, más larga, más rápida. Ese es el lema que ha inspirado a los responsables del parque Six Flags Qiddiya City de Arabia Saudí para poner en funcionamiento su montaña rusa Falcon’s Flight (El vuelo del halcón). Esta nueva bestia para los amantes de la adrenalina presume de ser la montaña rusa más rápida del mundo, con una velocidad punta de 250 km/h, y es el gran reclamo de Six Flags Qiddiya City, el parque temático que abrió al público el 31 de diciembre de 2025 a las afueras de Riad, dentro del macroproyecto de ocio de Qiddiya.

#1 mcfgdbbn3 *
¿250 km/h? Oh, yeah...

Está bien que pongan en funcionamiento montañas extremas como esta, pero de poco sirve si luego no se mantiene y termina como Son of Beast, Dodompa, Kingda Ka... :-( O destrozos como muchos perpetrados por RMC (Gwazy, Mean Streak, Colossos...) o lo que están haciendo con Stampida de poner vías de acero. :palm:

En todo caso destaco positivamente el concepto "montaña francesa de alta velocidad", ojalá tuviéramos algunas en España. :-)
#3 mcfgdbbn3 *
#0: Te añado el icono de vídeo, porque creo que es lo que muchos meneantes andarían buscando nada más leer el titular CC #1.

Me pregunto cuánta gente habrá hecho montañas más pequeñas con el NoLimits pensando que no eran realistas. xD
blak #4 blak
Mola mucho. Pero comerse un pájaro a 250 debe hacer mucha pupa
manzitor #5 manzitor
#4 O tragarte una mosca de esas verdes.
#6 mcfgdbbn3 *
#4: Puedes comparar con Red Force (180 km/h): www.youtube.com/watch?v=25SnpLhB2YQ #birdstrike rcdb.com/10698.htm o_o

Y esto tiene tiempo, pero así quedó un #Velaro que chocó contra un ave de cierto tamaño:
www.meneame.net/story/impresionante-impacto-ave-ave-tren-velaro-madrid
Islamotransfeministe #2 Islamotransfeministe
Joder..... Que pasada
