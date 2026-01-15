Se inaugura en Arabia Saudí una montaña rusa que alcanza los 250 kilómetros por hora  

Más alta, más larga, más rápida. Ese es el lema que ha inspirado a los responsables del parque Six Flags Qiddiya City de Arabia Saudí para poner en funcionamiento su montaña rusa Falcon’s Flight (El vuelo del halcón). Esta nueva bestia para los amantes de la adrenalina presume de ser la montaña rusa más rápida del mundo, con una velocidad punta de 250 km/h, y es el gran reclamo de Six Flags Qiddiya City, el parque temático que abrió al público el 31 de diciembre de 2025 a las afueras de Riad, dentro del macroproyecto de ocio de Qiddiya.