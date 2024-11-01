Inadmitida la querella de Hazte Oír contra Zapatero por blanqueo y tráfico de drogas

El magistrado Antonio Piña, titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, ha inadmitido la querella presentada por la asociación Hazte Oír contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La organización pretendía investigar al ex dirigente por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con su vinculación con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.