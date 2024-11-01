Imputados por prevaricación tres ediles del PNV de Getxo y varios técnicos municipales por el caso del palacete

La jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11 de Getxo (Bizkaia), ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, según han informado fuentes de EH Bildu.
| etiquetas: imputados , prevaricación , pnv , getxo , palacete
casos-aislados.com/
El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha asegurado que, con la información de la que se dispone hasta ahora, no se ha "visto ninguna irregularidad ni ninguna actitud no ética" en el caso del derribo del palacete 'Irurak Bat' de Getxo. En palabras de Ansola, "con la información que disponemos a día 18 de enero del 2026, no hemos visto ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo del caso de estas viviendas"
www.europapress.tv/politica/1043681/1/pnv-no-ve-irregularidad-caso-pal