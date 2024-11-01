Imputados por prevaricación tres ediles del PNV de Getxo y varios técnicos municipales por el caso del palacete

La jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11 de Getxo (Bizkaia), ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, según han informado fuentes de EH Bildu.