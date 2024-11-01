edición general
Imputados por prevaricación tres ediles del PNV de Getxo y varios técnicos municipales por el caso del palacete

La jueza que investiga el caso del derribo del palacete protegido 'Irurak Bat', de la calle San Nicolas 11 de Getxo (Bizkaia), ha considerado que existen indicios "suficientes" para imputar el delito de prevaricación a tres concejales del PNV y varios técnicos del Ayuntamiento de Getxo, según han informado fuentes de EH Bildu.

Mltfrtk #2 Mltfrtk
Estos del PNV siempre con la mano metida en el cajón. Les han pillao con el carrito del helao.
tul #3 tul
#2 no dejan pasar una, si algun dia se investigaran los contratos de la admon vasca tendrian que meter en la carcel a todo el pnv y todo el pse.
josde #4 josde
#3 Y a los demás también, hay alguno decente, creo que no existe esa palabra en políticos
flyingclown #5 flyingclown
#4 Los demás no. Hay políticos muy buenos.
josde #6 josde
#5 sera fuera de España, aqui ni uno, todos se pringan, dime alguno decente que tenga capacidad de algo.
flyingclown #8 flyingclown
#6 En España tienes políticos buenos y honrados donde elegir, otra cosa es que solo te molen por partidos corruptos.
josde #9 josde
#8 A pero hay algún partido decente, si, los que no pinchan ni cortan
flyingclown #10 flyingclown
#9 Eso es que no estás puesto en política. Puedes mirar lo que proponen los partidos en el congreso y lo que votan. Hay partidos que trabajan por España y otros en contra.
josde #12 josde
#10 Me parece que tu s de política tampoco estas puesto al día, dime algún partido que trabaje por España.
flyingclown #13 flyingclown
#12 Cualquiera que no sea PSOE, PP, vox, Albise... Tienes donde elegir.
efectogamonal #11 efectogamonal
Vaya vaya el PeneUve, quién lo hubiera imaginado, eh? {0x1f525}
#7 txepel
Hace unos días:

El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, ha asegurado que, con la información de la que se dispone hasta ahora, no se ha "visto ninguna irregularidad ni ninguna actitud no ética" en el caso del derribo del palacete 'Irurak Bat' de Getxo. En palabras de Ansola, "con la información que disponemos a día 18 de enero del 2026, no hemos visto ninguna irregularidad en el procedimiento administrativo del caso de estas viviendas"

www.europapress.tv/politica/1043681/1/pnv-no-ve-irregularidad-caso-pal
