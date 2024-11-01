edición general
La Ertzaintza entra por orden judicial en el Ayuntamiento de Getxo, del PNV, por el caso del derribo de un palacete

La Ertzaintza ha registrado este miércoles el Ayuntamiento de Getxo por orden judicial dentro de la instrucción del denominado 'caso Palacete', en el que se investiga el derribo de un edificio protegido para levantar doce viviendas de lujo y en el que están presuntamente implicados dos concejales del PNV, partido que también tiene la alcaldía. Según informa El Correo y confirman fuentes del PNV a este periódico, los agentes están registrando el área de Urbanismo y se han registrado ordenadores y despachos en edificios del ayuntamiento...

"No nos consta ninguna irregularidad", dice la alcaldesa del EAJ/PNV, y seguro que es cierto. Para los de su familia política es "lo normal".
